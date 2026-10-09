Ubisoft Fişi Çekti: Rainbow Six Mobile Bir Yıl Dolmadan Kapanıyor

Ubisoft, mobil taktik nişancı oyunu Rainbow Six Mobile'ı kapatma kararı aldı. Oyun 15 Ocak 2027'ye kadar açık kalacak, şirket planladığı yeni sezonu da yayımlayacak. Şubat 2026'da dünya genelinde çıkan oyunun tam sürümü bir yılı bile göremeyecek. Oyun içi satın alımların iadesi konusunda ise Ubisoft'tan net bir yanıt yok.

Rainbow Six Mobile Ne Zaman Kapanacak, Siege Etkilenecek mi?

Ubisoft kararı 8 Ekim 2026'da oyunun resmi X hesabında ve sitesinde yayımladığı geliştirici mesajıyla duyurdu. Oyun internet bağlantısı olmadan çalışmadığı için çevrim içi hizmetler sona erdiğinde oynanamaz hale gelecek. Ekip planladığı yeni sezonu duyurunun ertesi haftasında çıkaracak. Ubisoft destek sayfasında sonraki sezonların da plandaki gibi geleceğini yazdı.

Kapanış kararı yalnızca mobil oyunu kapsıyor. Ubisoft bilgisayar ve konsollardaki Rainbow Six Siege için bir değişiklik duyurmadı, serinin yeni oyunu Rainbow Six Tactics'i ise 2027'de çıkarmayı planlıyor.

Rainbow Six Mobile Ne Zamandan Beri Oynanıyor?

Rainbow Six Siege'in 5'e 5 saldırı ve savunma maçlarını telefona taşıyan oyunu Ubisoft Nisan 2022'de tanıtmış, 2023'te bazı ülkelerde sınırlı erişime açmıştı. Oyun o günden bu yana 15 sezonu geride bıraktı. Şirket tam sürümü 23 Şubat 2026'da iOS ve Android için dünya genelinde çıkardı. Türkçe dil desteğiyle gelen yapım Türkiye'deki oyunculara da açılmıştı, Google Play'deki indirme sayısı ise 10 milyonun üzerinde.

Ubisoft Rainbow Six Mobile'ı Neden Kapatıyor?

Ubisoft kararı, kaynaklarını uzun vadeli stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirme ihtiyacına bağladı. Oyunun ekibi şirketin başka stratejik projelerine geçecek. Ubisoft destek sayfasında kararın oyuncu sayısıyla ilgili olup olmadığı sorusuna doğrudan yanıt vermedi.

Karar Ubisoft'un 2026 boyunca sürdürdüğü küçülmenin ortasında geldi. Şirket Ocak 2026'da oyunun geliştirilmesine katkı veren 71 kişilik Halifax stüdyosunu kapattı, aynı ay 6 oyunu iptal edip 7 oyunu erteledi. Mart 2026'da serinin ilk oyunlarını yapan Red Storm stüdyosunda oyun geliştirmeye son verdi, Haziran 2026'da da Rainbow Six Mobile'a destek veren yaklaşık 65 kişilik Winnipeg stüdyosunu kapattı.

Türkiye'den Yapılan Satın Alımlar İçin İade Var mı?

Oyun 9 Ekim 2026 itibarıyla Google Play ve App Store'un Türkiye mağazalarında duruyor. App Store'da 100 Platinum 99,99 TL'ye, 1.200 Platinum 999,99 TL'ye, Premium Battle Pass ise 499,99 TL'ye satışta. Oyun içi satışların ne zaman duracağı belli değil. Ubisoft son sezonda satılan içerikler için iade planı olup olmadığı sorusuna net yanıt vermedi, geçiş sürecinin ayrıntılarını önümüzdeki haftalarda paylaşacağını söyledi.

Son 48 saat içinde Google Play'den bir paket aldıysanız iade talebi açabilirsiniz: play.google.com'da profil resminize tıklayıp Ödemeler ve abonelikler > Bütçe ve sipariş geçmişi bölümüne girin, ilgili siparişte "Sorun bildir"i seçin. Google daha eski alımlar için geliştiriciye başvurmanızı istiyor. iPhone'da aynı talebi reportaproblem.apple.com adresindeki "Ücret iadesi talep etme" seçeneğiyle iletebilirsiniz. İki mağaza da talepleri tek tek değerlendiriyor, iade garanti değil.

Editörün Yorumu

Ubisoft'un Tom Clancy adını taşıyan bir mobil oyunu ilk kez bu kadar kısa yaşamıyor; Ağustos 2020'de çıkan Elite Squad da Ekim 2021'de kapanmıştı. Bu kez beni asıl rahatsız eden, kapanış tarihi ilan edilmiş bir oyunda satışın ne zaman duracağının hala belli olmaması. Dört yıl bekleyip oyuna para yatıran oyuncunun en azından bunu bilmeyi hak ettiğini düşünüyorum. Yine de Ubisoft geçiş planını henüz paylaşmadı, iade kapısını da kapatmadı. Plan netleşene kadar yeni paket almayın, elinizdeki Platinum'ları da aceleyle harcamayın; kapanışa daha üç ay var.