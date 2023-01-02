AMD Radeon RX 7900 XTX Isınma Sorunlarıyla Karşı Karşıya

Grafik kartı konusunda sektör devi Nvidia'nın en büyük rakibi konumundaki AMD'nin başı yeni çıkardığı ürünlerde patlak veren sorunlarla derde girdi. Yüksek performansı ve uygun fiyatıyla dikkat çeken AMD Radeon RX 7900 XTX grafik kartının büyük bir ısınma sorunu olduğu belirlendi.

Hız aşırtma konusunda ünlü isimlerden biri olan Roman Hartung, YouTube'da yaptığı paylaşımda RX 7900 XTX'in yatay pozisyonda kurulması durumunda yaklaşık olarak 10 ile 15 derece daha fazla ısındığını keşfetti.

110 Dereceye Kadar Çıkabiliyor

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen bazı testlerde Radeon RX 7900 XTX grafik kartlarının ekstrem koşullar altında 110 dereceye kadar ısınabildiği saptanmıştı.

Yaşanan sorunun elektronik bir arızadan daha çok soğutma sistemlerindeki tasarım hatasından kaynaklandığı düşünülüyor. Çünkü Der8auer kanalında paylaşım yapan Roman Hartung, olası kullanıcı hatalarını ortadan kaldırmak adına yaptığı tüm testlerde neredeyse her zaman aynı sonuçları aldı.

AMD ise yaşanan gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu: "Sınırlı sayıda kullanıcının AMD Radeon RX 7900 XTX grafik kartlarında beklenmedik termal kısıtlama yaşadığının farkındayız. AMD Radeon RX 7900 XTX’te beklenmedik termal kısıtlama yaşayan kullanıcılar, AMD Destek ekibi ile iletişime geçmeli.”