AMD, Orta Segmentte Dengeleri Bozacak Yeni Ekran Kartıyla Geliyor!

AMD'nin RDNA 4 mimarisi üzerine inşa edilen yeni ekran kartı modeli Radeon RX 9060 XT, yeniden çevrimiçi listelerde ve üretici belgelerinde kendini gösterdi. Daha önce ASUS’un özel tasarım modelleriyle ilgili yaşanan sızıntılarla gündeme gelen kart, şimdi daha güçlü kaynaklarla tekrardan doğrulandı.

NVIDIA RTX 5060’a doğrudan rakip olması beklenen RX 9060 XT'nin, orta segment ekran kartı pazarını hareketlendirebileceği söyleniyor. Gelişmiş performans ve rekabetçi fiyat iddialarıyla dikkat çeken yeni model yakında raflardaki yerini alacak.

AMD RX 9060 XT Özellikleri

Yeni AMD Radeon RX 9060 XT ile ilgili ortaya çıkan sızıntılar, ekran kartının Navi 44 GPU mimarisini temel alacağını ve 2.048 akış işlemcisiyle donatılacağını işaret ediyor. Bunun yanı sıra saat hızları tarafında taban frekansının 2.62 GHz, boost frekansının ise 3.23 GHz seviyesinde olacağı bildiriliyor. Hız aşırtmalı özel versiyonlarda bu değerin 3.3 GHz’e kadar çıkabileceği yönünde iddialar da mevcut.

Aktarılanlara göre yeni ekran kartı bellek konfigürasyonunda 8 GB ve 16 GB GDDR6 olmak üzere iki farklı seçenekle satışa sunulacak. Her iki versiyon da 128-bit bellek veri yolunu ve 20 Gbps hızı destekleyecek. Bu yapı sayesinde toplam bant genişliğinin 320 GB/s seviyesine kadar ulaşabileceği ifade ediliyor.

Güç tüketimine de değinecek olursak RX 9060 XT'nin, orta segmentte konumlandırılmasına rağmen en az 500W–550W’lık bir güç kaynağına ihtiyaç duyacağı aktarılıyor. Kartın güç bağlantısı konusunda ise netlik yok; bazı prototiplerde 8-pin konnektör kullanıldığı görülse de, 16-pin seçeneğinin henüz tamamen dışlanmadığı öne sürülüyor.

Tüm bu bilgiler ışığında RX 9060 XT’nin, Computex 2025 etkinliğinde sahneye çıkması ve aynı dönemde tanıtılacak RTX 5060 Ti modelleriyle doğrudan rekabete girmesi bekleniyor. Ekran kartının rekabetçi bir fiyatla satışa sunulacağı tahmin edilse de cihazın etiketine dair net bir rakam henüz ortaya çıkmadı.