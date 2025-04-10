Eğer RTX 5060 Ti'ın Bu Fiyatı Doğru Çıkarsa Milli Ekran Kartımız Olur

Nvidia'nın keseye uygun ve iyi performans gösteren ekran kartı GeForce RTX 5060 Ti için fiyat dedikoduları ortaya atıldı. Eğer bu iddialar doğruysa bu yeni 5060 Ti modeli, bir önceki model olan RTX 4060 Ti'a kıyasla 70 dolara kadar daha ucuz olacak. Özellikle 16 GB'lık modelin fiyatıyla dikkat çektiği söyleniyor.

Sızıntıların iddiası şu: RTX 5060 Ti'nin 16 GB'lık modeli 429 dolarlık bir etikete sahip olacak. Bu da 499 dolara çıkan RTX 4060 Ti 16 GB'ın çok altında kalıyor.

8 GB'lık versiyonun ise 379 dolardan satışa çıkacağı gelen söylentiler arasında. Bu model de bir öncekine kıyasla yalnızca 20 dolar ucuz ama yine de ekran kartı arayışında olan PC oyuncularını mutlu edecek bir detay.

Hem Fiyat Hem Performans GPU'su RTX 5060 Ti

Tabii ki tüm bu detaylar şu an sadece sızıntı niteliğinde. Nvidia'dan resmi bir açıklama gelmeden fiyatlar da, teknik özellikler de değişebilir. Özellikler demişken, GeForce RTX 5060 Ti teknik detaylarıyla da göğüs kabartan bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni kartla ilgili ortaya atılan bilgiler sadece fiyatla sınırlı değil. IT Home kaynaklı sızıntıya göre RTX 5060 Ti, hızlı GDDR7 VRAM kullanacak. 4.608 CUDA çekirdeği ve 36 RT çekirdeğiyle, 4060 Ti'ın 4.352 CUDA ve 32 RT çekirdeğine kıyasla ufak da olsa bir performans artışı sunacak.

Kartın temel saat hızı 2.407 MHz, boost hızı 2.572 MHz olarak belirtilmiş.

RTX 5070'ten Bile Daha İyi Olabilir

Tüm bu bilgiler ışığında, özellikle 16 GB'lık versiyonun orta segmentte çok iyi bir fiyat-performans ürünü haline gelme ihtimali yüksek. Hatta VRAM miktarının fazlalığı sayesinde bazı testlerde RTX 5070'i bile geride bırakabileceği iddia ediliyor.

RTX 5070, 12 GB VRAM ile bazı yeni oyunlarda, örneğin Indiana Jones and the Great Circle'da yetersiz kalabiliyordu. RTX 5060 Ti'ın çıkışı bu noktada epey önemli olacak.