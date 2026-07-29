AMD'nin Yeni Ekran Kartı Eleştirilerin Odağında: 4 GB Belleğe Sahip!

Yapay zeka yatırımları nedeniyle son zamanlarda ciddi bir bellek sıkıntısı söz konusu. Üreticiler hem stok yetersizliği hem de artan maliyetler yüzünden bazen eski veya günümüz için yetersiz kalan bileşenleri kullanmak zorunda kalabiliyor. Bunun en güncel örneğini kısa süre önce gördük. AMD'nin dün tanıttığı yeni ekran kartının başlangıç versiyonu sadece 4 GB belleğe sahip.

AMD RX 9050 Gerçekten 4 GB Belleğe mi Sahip?

Hatırlanacağı üzere AMD RX 9050 tanıtılmadan önce yanlışlıkla ASRock'un resmi web sitesinde yanlışlıkla lislenmişti. Burada kartın 4 GB ve 8 GB versiyonlarının olduğunu görmüştük. Ancak bu gelişme yeni çıkan bir kartta 4 GB'lik bir VRAM'in kullanılmasının mantıksız olduğunu ve bunun bir 'hata' olabileceğini düşünmüştü.

Ancak durum pek de düşünüldüğü gibi olmadı. AMD bu gelişmelerin eşliğinde RX 9050'yi tanıttı. Gerçekten de ekran kartı 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı varyantla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ancak burada bazı kritik detayların da olduğunu belirtmek gerekiyor.

AMD RX 9050'nin 8 GB VRAM'li versiyonu 279 dolar olarak açıklandı. 4 GB hazır sistemlerde kullanılacağı için bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

Bunu biraz daha açacak olursak AMD RX 9050'nin 8 GB'lik versiyonunu ayrı bir şekilde satın alabileceksiniz. Ancak 4 GB'lik giriş versiyonu daha çok hazır sistemlerde kullanılacak. Yani bunu 8 GB'liğin aksine ayrı bir şekilde satın almanız mümkün olmayacak diyebiliriz. Kısacası 8 GB ayrı satılacak, 4 GB ise sadece hazır sistemlerde mevcut olacak.

Bu süreçte 4 GB'lik sürümün 100 ila 125W arasında güç tüketeceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. Bu da giriş seviyesi bir ekran kartı için gerçekten çok uçuk bir değer. Eğer bu söylentiler gerçek çıksaydı bu ekran kartı güç tüketimi ve performans dengesi açısından inanılmaz verimsiz olabilirdi.

2026 yılı itibariyla modern oyunlar eskiye göre daha yüksek çözünürlüklü kaplamalar kullanıyor. 4 GB bellekli bir ekran kartı bu kaplamaları düzgün bir şekilde yüklemeyebilir. Bu da oyunlarda takılma, donma ve çökme gibi sorunlara neden olabilir.

Neyse ki durum tam olarak böyle değil. An itibarıyla AMD'nin resmi web sitesine baktığımızda daha güçlü 8 GB modelinin bile 92W güç tükettiğini görebiliyoruz. Bu da doğal olarak 4 GB bellekli AMD RX 9050'nin daha düşük seviyelerde güç tüketimine sagip olduğu anlamına gelebilir.

AMD RX 9050 Neden 4 GB Belleğe Sahip?

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere AMD RX 9050'de 4 GB VRAM'in mevcut olmasının ana nedeni bellek maliyetlerindeki artış ve stok krizi. Üreticiler bu stok yetersizliği karşısında ekran kartı fiyatlarını giriş seviyesi bütçesinde tutabilmek için ellerindeki kısıtlı donanımları en iyi şekilde değerlendirmek zorunda kalıyor. Bu da performans açısından yıllar önce bile yetersiz kalan 4 GB gibi bileşenlerin kullanılmasına neden oluyor.

Editörün Yorumu

2026'da en çok duyduğumuz şeylerden birisi de bileşen krizi diyebilirim. Bu kriz sadece ekran kartlarını değil, akıllı telefondan tablete ve bilgisayara kadar tüm elektronik ürünleri etkiliyor. AMD RX 9050'de 4 GB bellek kullanılmasını bir noktada anlayabiliyorum. Ancak bu sorunun artık çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira şirketlerin bu devasa yapay zeka yatırımları bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.