NVIDIA, Ekran Kartlarına Ciddi Zam Yapmayı Planlıyor! Bu Yıl 3. Olacak

Yakın zamanda ekran kartı almak isteyenleri doğrudan ilgilendiren bir gelişme yaşandı. NVIDIA'nın ekran kartlarında bir kez daha fiyat artışına gideceği öne sürüldü. Bu artışın arkasındaki gerekçe olarak da bellek maliyetlerindeki yükseliş olduğu belirtildi. Bu zam kararı özellikle yüksek hızlı veri gereksinimini karşılamak üzere geliştirilen GDDR bellek kullanılan ekran kartlarını kapsıyor.

Tüketici açısından bazı modellerde fiyatların daha da yükselmesine sebep olabileceği anlamına geliyor. Takdir edersiniz ki oyuncular için ekran kartı fiyatları zaten şu an epey artmış durumda. İlerleyen dönemde zaten yüksek olan bu fiyatlar daha da artarak cepleri epey zorlamaya başlayabilir.

NVIDIA Ekran Kartlarının Zamlanmasının Ana Sebebi Nedir?

Bilindiği üzere ekran kartı fiyatını belirleyen en önemli parçalar arasında GPU ve GDDR bellek bulunuyor. GPU, görüntü işleme görevini üstlenirken GDDR ise gerek oyunlar gerek içerik üreticileri tarafından video düzenleme de dahil olmak üzere kullandığı çeşitli uygulamalarda devreye girerek verilerin hızlı şekilde işlenmesine olanak tanıyor.

Sorun şu ki bellek maliyeti epey artmış durumda. Özellikle yeni nesil GDDR7 bellek maliyetlerinin yükselen maliyeti ile bugün bir ekran kartı piyasaya sürmek için gözden çıkarılması gereken tutar da oldukça arttı. Ekran kartı söz konusu olduğunda ilk akla gelen isimlerden NVIDIA da tam da bu maliyet artışı yüzünden bir zam kararı daha alıyor.

Bu zamdan sadece ileri düzey ekran kartları etkilenmeyecek. Epey geniş bir ürün yelpazesi kapsam dahilinde. Özellikle orta segment ekran kartlarında yaşancak fiyat artışı, yeni bir bilgisayar toplama gibi planı olanlar için ciddi bir hayal kırıklığına sebep olabilir.

NVIDIA, Ekran Kartları İçin Ne Kadar Zam Yapacak?

İddiaya göre NVIDIA, ekran kartlarında yüzde 20 ila 30 oranında bir fiyat artışına gidecek. Üstelik bu, şirketin 2026 yılında yaptığı üçüncü zam olacak. Daha önce yılın başında yüzde 10 ile yüzde 15 arasında değişen bir zam yapmıştı. Daha sonra da üst segment ekran kartlarında bir fiyat değişikliği yapmıştı.

Ekran Kartlarında Stok Sorunu Yaşanabilir mi?

Tahmin edeceğiniz gibi, bu zamlar sadece tüketicileri etkilemiyor. Ekran kartlarını dağıtanlar üzerinde de ciddi bir etkisi bulunuyor. Bu zammın ortaya çıkması ile bazı satıcıların mevcut stoklarını korumaya ve yeni fiyatları beklemeye başladığı söyleniyor. Bu da mağazalarda geçici olarak yetersiz stok sorunu ile karşılaşılabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Ekran kartı fiyatları yükseldiğinde sadece ekran kartı satın almak isteyenler değil, sıfırdan yepyeni bir bilgisayar toplamayı düşünenler de etkileniyor. Ekran kartı, oyun bilgisayarlarının en pahalı bileşenlerinden biri. Yeni zam epey geniş bir ürün yelpazesini kapsadığı için özellikle uygun fiyatlı bir orta segment ekran kartı arayanları zor günlerin beklediğini düşünüyorum. Öyle ki seçenekleri epey azalacaktır.