Samsung'un Son Yayınladığı Güncelleme Bazı Telefonların Bataryasını Bozdu!

Samsung'un bir süre önce yayınladığı Temmuz 2026 güncellemesi bazı modellerde can sıkan sorunlara neden olmuş gibi görünüyor. Bu kapsamda bazı kullanıcılar güncelleme sonrası şarjın hızlı bitmesi ve ısınma gibi problemler yaşadıklarını iddia etti. İşte merak edilen detaylar!

Temmuz 2026 Güncellemesi Ne Gibi Sorunlara Neden Oluyor?

Samsung, temmuz ayı güvenlik yamasını kısa bir süre önce uyumlu modelleri için kullanıma sundu. Ancak yeni güncellemenin ardından birçok kullanıcı cihazlarında bazı sorunlar meydana geldiğini bildirmeye başladı. Özellikle Galaxy S24 Ultra ve S25 Ultra sahipleri telefonlarının batarya performansının eskisine kıyasla ciddi şekilde düştüğünü söylüyor.

Örneğin bir Galaxy S25 Ultra kullanıcısı güncelleme öncesinde her şeyin yolunda olduğunu ancak yama sonrası telefonunun pilinin çok hızlı bittiğini iddia etti. Hatta cihazının boşta dururken bile saatte yüzde 5 ila 7 arasında şarj kaybettiğini ve bu durumla daha önce hiç karşılaşmadığını belirtti. Benzer bir durum Galaxy S24 Ultra modellerinde de yaşandı.

Maalesef tek sorun şarjın hızlı bitmesi gibi görünmüyor. Zira kullanıcı raporlarına göre bazı cihazlar hem aşırı ısınıyor hem de eskisinden çok daha yavaş şarj oluyor. Tüm bu şikayetlerin ortak noktası ise problemlerin güncellemeyi yükledikten hemen sonra başlaması.

Samsung Sorunları Çözecek mi?

Maalesef Samsung'dan henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle Güney Koreli markanın bir düzeltme güncellemesi üzerinde çalışıp çalışmadığını bilmiyoruz. Ancak sorun geniş bir kitleyi etkilediği için yakında konuyla ilgili somut gelişmeler yaşanabilir. En kötü senaryoda bu problemler önümüzdeki ay yayınlanacak Ağustos 2026 yamasıyla çözülebilir.

Editörün Yorumu

Geliştiricilerin yayınladığı bu tür yazılım güncellemeleri şarjın hızlı bitmesi veya ısınma gibi sorunlara neden olabiliyor. Bu nedenle Samsung telefonlarında yaşanan bu sorunlar beni çok fazla şaşırtmadı diyebilirim. Buradaki tahminim şirketin kısa bir süre içinde sorunları kabul edip bir düzeltme yaması üzerinde başlayacağı şeklinde.