Galaxy S27 Ultra'da Yıllardır Beklenen Değişiklik Nihayet Yapılacak

Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S27 serisine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda akıllı telefonların batarya kapasitesi ve kamera özellikleri açıklığa kavuştu. Galaxy S27 Ultra, serinin bir önceki modelinden daha yüksek batarya kapasitesi ile birlikte gelecek.

Samsung Galaxy S27 Serisinin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung Galaxy S27 Pro, 5.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Önceki serilerde Pro modeline yer verilmemişti. Dolayısıyla S27 serisinde ilk kez bir Pro modeli göreceğiz. Galaxy S27 Ultra'da 5.700 mAh veya 5.800 mAh batarya kapasitesi bulunacak. 2026'da tanıtılan Galaxy S26 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 60W hızlı şarj desteği yer alıyor. 2025'te tanıtılan Galaxy S25 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

2024'te tanıtılan Galaxy S24 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği bulunuyor. 2023'te tanıtılan Galaxy S23 Ultra ve 2022'de tanıtılan Galaxy S22 Ultra'da da aynı batarya kapasitesi ve şarj hızı mevcut. 2021'de tanıtılan Samsung Galaxy S21 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Galaxy S20 Ultra'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Görüldüğü üzere Galaxy Ultra serisinde bu zamana kadar hep aynı batarya kapasitesine yer verilmişti. Galaxy S27 Ultra ile birlikte batarya kapasitesi tarafında önemli bir değişiklik yapılacak. Böylece yeni amiral gemisi, önceki modellerden daha uzun bir pil ömrü sunacak.

Samsung Galaxy S27 Serisinin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Galaxy S27 Ultra'nın arka yüzeyinde 100 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde yeni Sony IMX855 ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera yer alacak. Telefoto kameranın henüz çözünürlüğü belli değil. Sony IMX855 sensörü, Galaxy Z Fold 8 Ultra'da da tercih edilmişti.

Telefonun ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön kamerada otomatik odaklama ve OIS yani optik görüntü sabitleme özelliği yer alacak. Bu özellik, fotoğraf veya video çekerken el titremesinden kaynaklanan bulanıklığı minimum düzeye indiriyor.

Galaxy S26 Pro'nun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde Samsung ISOCELL ana kamera, 50 megapiksel periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX855 ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Bu kamerada OIS desteği ve otomatik odaklama özelliği bulunacak.

Galaxy S27 ve Galaxy S27+'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve periskop telefoto kamera yer alacak. Ultra geniş açılı kamera, geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Bu da özellikle manzara çekimlerinde önemli avantaj sağlıyor. Periskop telefoto kamera, fotoğraf kalitesi bozulmadan yakınlaştırma yapılabilmesine imkân tanıyor.

Samsung Galaxy S27 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy S27 serisinin 2027 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Galaxy S26 Ultra, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

Samsung Galaxy S27 Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy S26 serisi, Galaxy S25 FE dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy S27 serisi de Türkiye'de satışa sunulacaktır. Samsung Galaxy S27 serisinin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Samsung Galaxy S27 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy S26 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 119 bin 999 TL'ye satılıyor. Galaxy S27 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 125 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir.

Samsung Galaxy S26'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 53 bin 999 TL civarında fiyat etiketiyle satılıyor. Galaxy S27'nin önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 57 bin TL civarında bir fiyata ile satılabilir.

Galaxy S26+'ın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 97 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. Buna göre Galaxy S27+, 100 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Galaxy S27 Pro ise 115 bin TL civarında bir fiyata sahip olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Samsung Galaxy S27 serisinin oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Özellikle Galaxy S27 Ultra, yüksek batarya kapasitesi sayesinde serinin önceki modellerinden daha uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Yüksek çözünürlüklü kameralar ise çok kaliteli fotoğraf ve video çekilebilmesine imkân tanıyacak. Henüz işlemci belli değil ancak serinin tamamının çok güçlü işlemciye sahip olacağını düşünüyorum.