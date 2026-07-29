Redmi Note 17'nin Muhtemel Türkiye Fiyatını Hesapladık

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Xiaomi bu ayın başında kullanıcıların beğenisine sunduğu Redmi Note 17 serisini globale getirmek için kolları sıvadı. Şu an için şirketten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklar kısa bir süre önce serinin Avrupa fiyatlarını paylaştı. İşte merak edilen detaylar!

Redmi Note 17 Serisinin Avrupa Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Redmi Note 17 serisi Avrupa'ya dört farklı modelle gelecek. Bu kapsamda Redmi Note 17 4G, Redmi Note 17 5G, Redmi Note 17 Pro 5G ve Redmi Note 17 Pro Max 5G'yi göreceğiz. Akıllı telefoların Avrupa fiyatları ise aşağıdaki gibi olacak;

Redmi Note 17 4G (4 GB RAM / 128 GB Depolama): 250 € (13.477 TL)

Redmi Note 17 4G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 300 € (16.173 TL)

Redmi Note 17 5G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 400 € (21.564 TL)

Redmi Note 17 Pro 5G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 500 € (26.955 TL)

Redmi Note 17 Pro Max 5G (8 GB RAM / 256 GB Depolama): 600 € (32.346 TL)

Redmi Note 17 Serisinin Türkiye Fiyatı Kaç TL Olacak?

Xiaomi'nin Türkiye'de yere fiyatlandırma politikası uygulama ihtimali söz konusu. Ancak son sızdırılan Avrupa fiyatlarını göz önüne alarak bazı tahminlerde bulunabiliriz. Redmi Note 17 serisinin sızdırılan Avrupa fiyat etiketlerinin üzerine Türkiye'de uygulanan vergileri eklediğimizde ortaya aşağıdaki gibi bir tablo çıkıyor.

Redmi Note 17 4G (4 GB RAM / 128 GB Depolama): 27.503 TL

Redmi Note 17 4G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 33.000 TL

Redmi Note 17 5G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 44.000 TL

Redmi Note 17 Pro 5G (6 GB RAM / 256 GB Depolama): 55.000 TL

Redmi Note 17 Pro Max 5G (8 GB RAM / 256 GB Depolama): 66.000 TL

Redmi Note 17'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2396 piksel

1080 x 2396 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 1800 nit

1800 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 6 GB / 8 GB

6 GB / 8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Redmi Note 17 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 3200 nit

3200 nit İşlemci: Snapdragon 6s Gen 4

Snapdragon 6s Gen 4 RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Derinlik Sensörü: 2 MP

2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj: 67W

67W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Redmi Note 17 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef şu anda Xiaomi'den Redmi Note 17 serisinin Avrupa lansmanına ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat bugüne dek gelen bilgilere göre yeni seri 6 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkacak. Avrupa'daki kullanıcıların ise çok fazla beklemesi gerekmiyor. Yani akıllı telefonlar Hindistan lansmanından bir süre sonra Avrupa'daki kullanıcıların beğenisine sunulacak diyebiliriz.

Editörün Yorumu

Açıkcası sızdırılan bu fiyatları biraz pahalı bulduğumu söyleyebilirim. Tabii yazıda da belirttiğim gibi şirketin ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uygulamasını bekliyorum. Hatta burada bir karşılaştırma yapacak olursam Redmi Note 15 Pro 5G an itibariyle Türkiye'de 22.800 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Açıkcası selefiyle devam modeli arasında neredeyse 33.000 TL'lik bir fark olacağını düşünmüyorum.