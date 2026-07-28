Bazı Oyuncuların Kutulu GTA 6'ya Verdiği Para Boşa Gidebilir

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6 için beklenmedik bir kararın altına imza attı. Ön sipariş tarihinin paylaşıldığı dönemde oyunun kutulu versiyonunun içinin boş olacağı, sadece dijital kod içereceği ortaya çıktı. Ne var ki Japonya'daki oyuncuların bu kodu kullanması için de belirli bir süresi var. Aksi takdirde bu kod da geçerliliğini yitirip kutu kelimenin tam anlamıyla işlevsiz hâle gelebiliyor.

Japonya'da Neden GTA 6'yı Etkinleştirmek İçin Süre Sınırı Var?

Rockstar Games'in resmî destek sayfası üzerinden aktardığı bilgilere göre Japonya'da satılan GTA 6'nın fiziksel sürümünün içindeki dijital kodların oyunun çıkış tarihi olan 19 Kasım 2026'dan itibaren 170 gün boyunca geçerli olacak. Buna sadece PlayStation 5 sürümü dahil olacak. Japonya'da yaşayan oyuncular eğer bu süre zarfında oyunu etkinleştirmezse ellerinde sadece boş bir oyun kutusu kalabilir.

Rockstar'a göre bu durum, Japonya'daki yasal düzenlemelerden kaynaklı. 6 ay ya da daha uzun süre geçerli dijital ön ödemeli kodlar için ek yasal yükümlülükler var. Rockstar da bu kurallara takılmamak için kodun geçerlilik süresini 170 gün ile sınırlı tutma yöntemine başvurdu.

Japonya'daki Xbox Kullanıcıları da GTA 6'yı Hızlı Etkinleştirmeli mi?

Japonya'daki Xbox kullanıcılarının GTA 6'nın kutusundan çıkan dijital kodu kullanarak oyunu etkinleştirmek için acele etmesine gerek yok. Bu kural sadece oyunun PlayStation 5 versiyonu için geçerli. Xbox indirme kodlarında aynı bölgesel kısıtlama bulunmuyor. O yüzden Xbox oyuncuları oyunu istediği zaman etkinleştirmekte özgür.

Bu arada diğer ülkeler için de benzer süre sınırları olup olmadığı şimdilik bilinmiyor. Rockstar cephesinden de bununla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Bu gelişmeyle birlikte genel oyuncu kitlesinin gerek Rockstar'ı gerek Sony'yi (Ocak 2028'den itibaren çıkacak kutulu PlayStation oyunlarının içinden tıpkı GTA 6 gibi sadece etkinleştirme kodu çıkacak) eleştirme sebeplerinden birinin daha haksız olmadığı görüldü.

Bir oyunun kutulu versiyonunu satın aldığınızda o oyuna tamamen sahip oluyorsunuz. Yıllar geçtikten sonra bile oynama imkânınız var. Özellikle koleksiyoncular, hediye olarak arkadaşlarına vermek isteyenler ve dahası için kritik öneme sahip olan bu oyun kutusundan sadece bir dijital kod çıkması, GTA 6 örneğinde olduğu gibi birçok olumsuz gelişme yaşanmasına sebep olabiliyor. O yüzden oyuncuların bu tür kararların geri çekilmesi için Sony'ye de yoğun talepte bulunmaya devam ediyor.

GTA 6'nın Serinin Önceki Oyunlarından Ne Farkı Olacak?

Grand Theft Auto VI'nın serinin önceki oyunlarından temel farkı, ilk kez iki ana karakter içerecek olması. GTA 5'te üç karakter (Michael, Trevor ve Franklin) arasında geçiş yapılırken bu oyunda ise Jason ve Lucia olacak. Bunların da Bonnie ve Clyde'dan ilham alınarak tasarlanan iki karakter olduğu düşünülüyor.

Önceki oyunlardan bir diğer farkı elbette büyük bir harita olacak. Bu harita, Vice City'nin yanı sıra kasabalar, plajlar, bataklık bölgeleri ve dahasını içerecek. Serinin şimdiye kadarki içi en dolu hissettiren haritalardan biri olacağı öngörülüyor. Tabii, bu büyük ölçüde gelişmiş NPC'ler sayesinde mümkün olacak. Sokaklar daha kalabalık olacak, plajlarda çok sayıda NPC yer alacak. Ayrıca Red Dead Redemption 2'de olduğu gibi NPC'lerin günlük işlerle uğraşması gibi önemli detayların bulunması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Bir oyun koleksiyoncusu değilim. O yüzden Grand Theft Auto VI için alınan disk kararı beni etkilemedi ama kutulu oyun almayı tercih edenler açısından ciddi bir dezavantaj olduğunu düşünüyorum. Bu son gelişme de zaten oyunların fiziksel sürümünün önemini ortaya koymuş oldu. Umuyorum ki Sony de Ocak 2028'de uygulanmaya başlayacak bu benzer karardan uzaklaşır ve bu tür olumsuzluklara diğer oyunlarda da rastlamayız.