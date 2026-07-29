BMW'den Üstü Açık Elektrikli Otomobil Sürprizi!

BMW 4 Serisi Gran Coupe'nin elektrikli versiyonu olan i4 modelinin ömrü çok uzun olmayacak. Önümüzdeki yıl üretimden kalkacak olan model için yeni bir nesil planlanmıyor. Ancak Bavyeralı üreticinin i4 model ismi için farklı planları var gibi görünüyor. Gelen bilgilere göre BMW i4 modelini üstü açık bir elektrikli modele dönüştürecek.

Üstü Açık BMW i4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Alman üretici yakın zamanda tanıttığı BMW i3 model gamını genişletmek istiyor. Elektrikli modelinin station-wagon versiyonunu tanıtmaya hazırlanan BMW, üstü açık bir elektrikli model için de kollarını sıvadı. Bavyeralı marka mevcut 4 Serisi Cabriolet modellerinin özelliklerine sahip üst açık ve dört koltuklu ama elektrikli bir araç planlıyor.

BMW i4 olarak adlandırılması beklenen üstü açık elektrikli modelin 2028 yılında piyasaya çıkması planlanıyor. NA3 kod adıyla geliştirildiği söylenilen model, BMW için de bir ilk olacak. Alman üretici 2028 yılında yollara çıkması beklenen i4 ile ilk defa üstü açık elektrikli bir model üretmiş olacak.

BMW i4 Cabriolet Hangi Özelliklere Sahip Olacak?

Yeni nesil BMW i4, tamamen elektrikli otomobiller için geliştirilen mimarisi sayesinde önemli avantajları da beraberinde getiriyor. Elektrikli araçlara uygun mimarisi ile ön ve arka tekerlekleri otomobilin köşelerine çok daha fazla yaklaşacak bu sayede aracın yol tutuşu ve dingil mesafesi de artacak. Artan dingil mesafesi ile aracın mevcut modellere göre daha fazla iç mekan sunmasını bekleyebiliriz.

Aracın tavanının ise mevcut 4 Serisi Cabriolet modelinde olduğu gibi kumaş olması bekleniyor. Günümüzde birçok otomobil üreticisinin yaptığı gibi BMW de metal tavanlarla birlikte gelen fazladan ağırlığı ve karmaşık yapı ile uğraşmak istemiyor. Kumaş tavanlar ayrıca katlandıklarında daha az yer kapladıkları için bagaj hacmi konusunda da avantajlı.

BMW i4 Cabriolet Hangi Motorla Gelecek?

BMW i3 modelinin üstü açık ve sportif kardeşi olması beklenen i4, gövdesinin altında büyük oranda sedan kardeşiyle aynı özellikler sunacaktır. BMW'nin yeni elektrikli sedan modeli sahip olduğu çift elektrik motoru ile toplamda 469 beygir güç ve 645 Nm tork değerlerine sahip. 100 km/s hıza 4,7 saniyede ulaşan aracın maksimum hızı ise 200 km/s olarak açıklanmıştı.

BMW i3 50 xDrive modelinin en iddialı olduğu kısım ise hiç kuşkusuz menzili. Elektrikli model, 108,7 kWh'lik bataryası ile 900 kilometrenin üzerinde menzil vadediyor. 400 kW hızlı şarj desteğine sahip olan modelin bataryasını yüzde 10'den yüzde 80 oranına çıkarmak ise 21 dakika gerekiyor. Bavyeralı üretici ayrıca aracın 10 dakikalık şarj ile 400 kilometre menzil sunacağı iddiasında.

Tabi ki üstü açık yapısı ile BMW i4'ten bu tür bir menzil beklemek yanlış olacaktır. Ancak fikri vermesi açısında BMW i3 50 xDrive modelinin özelliklerine bakış atmak yanlış olmayacaktır.

BMW i3 50 xDrive Teknik Özellikleri Neler?

Güç: 469 beygir

469 beygir Tork: 645 Nm tork

645 Nm tork 0-100 km/s hızlanma: 4,7 saniye

4,7 saniye Maksimum hız: 200 km/s

200 km/s Batarya kapasitesi: 108,7 kWh

108,7 kWh Menzil: 912 km

912 km Yüzde 10'den yüzde 80'e şarj süresi: 21 dakika (400 kW)

21 dakika (400 kW) Boyutlar: 4.760 mm uzunluk - 1.865 mm genişlik - 1.480 mm yükseklik

4.760 mm uzunluk - 1.865 mm genişlik - 1.480 mm yükseklik Ağırlık: 2.205 kilogram

BMW i4 Coupe Üretilecek Mi?

BMW i4 Cabriolet ile birlikte muhtemelen coupe versiyonla da karşımıza çıkacak. NA2 kasa kodu ile geliştirildiği söylenen model yine i3'ün coupe kardeşi olacak. Elektrikli coupe modeli muhtemelen sedan kardeşine göre daha büyük kapılar ve sportif detaylar ile ayrışacaktır. Bu modelleri görmek için ise bir süre daha beklememiz gerekecek.

Editörün Yorumu

BMW elektrikli model atağını devam ettiriyor. i3 ve iX3 ile elektrikli otomobil pazarına oldukça iddialı bir giriş yapan marka şimdi ise model ağını genişletmek istiyor. Özellikle üstü açık yapısı i4 Cabriolet şimdiden büyük bir merak konusu. Diğer yandan üstü açık modeller düşük aerodinamik verimlilikleri ile elektrikli otomobil kavramına biraz ters duruyor. Bakalım i4 Cabriolet, kardeşi i3 sedana göre nasıl dezavantajlara sahip olacak?