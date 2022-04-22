AMD Ryzen 7 5800X3D Stokları Çıktığı Gibi Tükendi

AM4 platformunun saltanatı sona eriyor olabilir ancak bu AMD Ryzen 7 5800X3D stoklarının saniyesinde tükenmesini engelleyemedi. AMD'nin 3D V-Cache Teknolojisi ile donatılmış işlemcisine olan talep o kadar yüksekti ki piyasaya sürüldüğü gün Amerika Birleşik Devletleri genelinde stoklar tükendi.

TechEpiphany'ye göre AMD Ryzen 7 5800X3D, "tedariğin oldukça az olduğu" uyarısıyla çıkış gününün sonunda tüm stokları eritildi ancak piyasaya sürüldüğünde kaç stok mevcut olduğu belirsizliğini koruyor. Küresel oyun pazarlama direktörü Sasa Marinkovic, şirketin web sitesinde işlemcinin tükendiğini ve Amazon'un En Çok Satanlar listesine girmesini kutladığını belirtti.

AMD Ryzen 7 5800X3D Stokları Hızla Tükendi

Great start for the AMD Ryzen 7 5800X3D! First day of sales: made it to the TOP 5 Best Sellers on Amazon and sold out on https://t.co/f2M4OFtirh. Get yours here https://t.co/CRr27RCRqy https://t.co/gM9D25Eun7 — Sasa Marinkovic (@SasaMarinkovic) April 20, 2022

Bugün Amazon'a bakıldığında talep biraz daha sakinleşmiş görünüyor ve AMD Ryzen 7 5800X3D birkaç farklı tedarikçide mevcut. Bu da ilk günkü rağbet göz önüne alındığında ilginç olarak yorumlanıyor çünkü AMD ilk gün stokların tükendiğini göstermek adına az sayıda stok koymuş olabilir.

Çip için yapılan incelemelere göre AMD Ryzen 7 5800X3D, AM4 platformu için oldukça iyi bir işlemci ve AMD'nin Intel Core i9 -12900KS işlemcisine karşı "dünyanın en hızlı oyun işlemcisi" olduğunu kanıtlar nitelikte.

AMD Ryzen 7 5800X3D daha ucuz olsa da çok fazla popüler olması beklenmiyor ancak Zen 4 işlemcilerin potansiyel performansı için sektörü heyecanlandırıyor. 3D V-Cache Teknolojisinin Intel Raptor Lake işlemcilerini geçip geçemeyeceği konusu şu an herkesin merak ettiği nokta.

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