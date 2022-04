AMD Ryzen 7 5800X3D Stokları Çıktığı Gibi Tükendi

AM4 platformunun saltanatı sona eriyor olabilir ancak bu AMD Ryzen 7 5800X3D stoklarının saniyesinde tükenmesini engelleyemedi. AMD'nin 3D V-Cache Teknolojisi ile donatılmış işlemcisine olan talep o kadar yüksekti ki piyasaya sürüldüğü gün Amerika Birleşik Devletleri genelinde stoklar tükendi.

TechEpiphany'ye göre AMD Ryzen 7 5800X3D, "tedariğin oldukça az olduğu" uyarısıyla çıkış gününün sonunda tüm stokları eritildi ancak piyasaya sürüldüğünde kaç stok mevcut olduğu belirsizliğini koruyor. Küresel oyun pazarlama direktörü Sasa Marinkovic, şirketin web sitesinde işlemcinin tükendiğini ve Amazon'un En Çok Satanlar listesine girmesini kutladığını belirtti.

Great start for the AMD Ryzen 7 5800X3D! First day of sales: made it to the TOP 5 Best Sellers on Amazon and sold out on https://t.co/f2M4OFtirh. Get yours here https://t.co/CRr27RCRqy https://t.co/gM9D25Eun7