AMD Uygun Fiyatlı Oyuncu Laptoplarına Güç Verecek Ryzen 8000 HX Serisini Tanıttı

AMD, oyun severlerin ve yüksek performans ihtiyacı olan kullanıcıların beklentilerini karşılamak amacıyla Ryzen 8000 HX serisi mobil işlemcilerini tanıttı. Zen 4 mimarisiyle gelen bu yeni seri, yüksek çekirdek sayısı ve hızıyla öne çıkarken aynı zamanda fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor.

AMD Ryzen 8000 HX Serisini Tanıttı

AMD, oyuncular için daha uygun fiyatlı bir seçenek sunmak amacıyla Ryzen 8000 HX serisi işlemcilerini tanıttı. Ryzen 9 8945HX, Ryzen 9 8940HX, Ryzen 7 8840HX ve Ryzen 7 8745HX modellerinden oluşan yeni seri, Ryzen 9000'lerdeki bazı özelliklerden yoksun olsa da fiyatı göz önüne alındığında oldukça ideal performans sunuyor.

Ryzen 8000 HX serisi Ocak 2023'te piyasaya sürülen Ryzen 7000 HX serisiyle büyük benzerlikler taşıyor. Her iki seri de Zen 4 mimarisini kullanıyor ve NPU içermiyor. Bu durum yapay zeka özellikleri açısından olumsuz olsa da fiyatın düşük kalmasına yardımcı oluyor.

Ayrıca, 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına kadar destek sunan bu işlemciler 45-75W aralığınd TPD'ye sahip dizüstü bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Varsayılan TDP değeri ise 55W olarak belirlenmiş. Ryzen 8000 HX serisi, selefi 7000 HX ile pek çok açıdan benzse de saat hızları ile firmware açısından bazı farklılıklar içeriyor.

Bu seriyi asıl ayıran nokta ise daha güçlü ekran kartları ile kullanılmak için tasarlanmış olması. Yani işlemciden tasarruf sağlanırken, GPU bütçesi için alan açıyor. Buna ek olarak RDNA 2 mimarili iki grafik çekirdeğine sahip Ryzen 610M entegre GPU barındırıyor. Ancak bu grafik birimi, tek başına oyun performansı için yeterli değil. Bu nedenle üreticilerin harici bir GPU eklemesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra, DDR5 SODIMM bellek desteği sunan bu işlemciler, 28 adet PCIe 5.0 hattı ile yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.