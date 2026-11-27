Game Boy'un tasarımına benzeyen el konsolu Anbernic RG 47G1 tanıtıldı. Siyah, sarı ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan konsol, yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Cihazda ayrıca Qualcomm tarafından geliştirilen bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Anbernic RG 47G1 Hangi Özelliklere Sahip?

Özellik Anbernic RG 47G1 Ekran 4,7 inç Görüntü oranı 4:3 Çözünürlük 1.280 x 960 piksel Yenileme hızı 120Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon G1 Gen 2 Batarya kapasitesi 5.500 mAh Joystick Hall Effect

Anbernic RG 47G1'in Ekran Özellikleri Neler?

4,7 inç ekran büyüklüğüne sahip el konsolu, 1.280 x 960 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir cihaz, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Anbernic RG 47G1'de Hangi İşlemci Var?

Anbernic RG 47G1 gücünü Qualcomm Snapdragon G1 Gen 2 işlemcisinden alıyor. İşlemcide iki adet performans çekirdeği ve altı adet verimlilik çekirdeği bulunuyor. GPU tarafında ise Adreno A12 mevcut. Anbernic'in önceki el konsolu RG 477V'de ise MediaTek Dimensity 8300 işlemcisi tercih edilmişti.

Hall Effect Joystick Nedir?

Konsolun kontrol bölümünde Hall Effect joystick teknolojisi bulunuyor. Geleneksel joystick'lerde hareket fiziksel temasla algılanırken Hall Effect sisteminde manyetik sensörler kullanılıyor. Bu teknoloji, joystick içerisindeki parçaların sürtünmesini ve zamanla ortaya çıkabilen aşınmayı azaltıyor. Uzun süre oyun oynayan kullanıcılar için kontrol hassasiyetinin korunmasına yardımcı oluyor.

Anbernic RG 47G1 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Anbernic'in el konsolları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Anbernic RG 47G1'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söyleemek mümkün. Anbernic RG 47G1'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Anbernic RG 47G1'in Game Boy'a benzeyen tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, el konsolunun şık ve dikkat çekici bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Cihazın 4:3 görüntü oranına sahip olması da önemli bir avantaj. 4:3 görüntü oranı da özellikle klasik oyunları oynamak isteyenler için önemli bir avantaj. Bunun yanı sıra Snapdragon G1 Gen 2 işlemcisi ve Hall Effect joystick'leri, cihazın donanım tarafında da beklentileri karşılayabilecek özellikler arasında yer alıyor.