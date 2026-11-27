Japonya merkezli Links International, yeni mini bilgisayarı Links LN1315W'yi satışa sundu. İki HDMI ve bir VGA çıkışı sayesinde üç monitöre aynı anda görüntü aktarabilen bilgisayarda Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bu arada mini PC'de 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanı mevcut.

Links LN1315W'nin Özellikleri Neler?

Özellik Links LN1315W İşlemci Intel Core i3-1315U İşlemci çekirdekleri 6 çekirdek, 8 iş parçacığı Grafik birimi Intel UHD Graphics RAM 16 GB DDR4 Maksimum RAM 32 GB RAM yuvası 1 x DDR4 SO-DIMM Depolama 512 GB SSD SSD yuvası 1 x M.2 2280 Görüntü çıkışları 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA USB bağlantıları 5 x USB 3.0 Type-A, 1 x USB 3.0 Type-C Kablosuz bağlantı Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 Ethernet Gigabit Ethernet Ses 3,5 mm ses girişi İşletim sistemi Belirtilmedi Boyutlar 125 x 125 x 45 mm Ağırlık 545 gram Montaj VESA 75 mm ve 100 mm

Links LN1315W Hangi İşlemciyi Kullanıyor?

Mini bilgisayarda Intel Core i3-1315U işlemci bulunuyor. İşlemcide iki adet performans çekrideği ve dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu işlemci, internet tarayıcısı, ofis uygulamaları, çevrim içi dersler ve günlük bilgisayar işleri için yeterli performans sunuyor.

Links LN1315W'de Intel UHD Graphics isimli entegre GPU bulunuyor. Günlük kullanım için geliştirilen bu ekran kartı, internette gezinme, video izleme ve ofis uygulamaları gibi temel işler için yeterli bir performans sunuyor. 1,25 GHz hıza ulaşabilen bu entegre ekran kartı, düşük güç tüketimiyle çalışıyor.

Links LN1315W Kaç GB RAM ve SSD Destekliyor?

125 x 125 x 45 mm boyutlarında ve 545 gram ağırlığında olan mini bilgisayar 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip. Modelde bir adet DDR4 SO-DIMM bellek yuvası bulunuyor. RAM kapasitesi 32 GB'a kadar artırılabiliyor. Depolama içinse bir adet M.2 2280 SSD yuvası mevcut.

Links LN1315W Birden Fazla Monitöre Bağlanıyor mu?

Mini bilgisayar, iki adet HDMI 2.0 ve bir adet VGA portu sayesinde aynı anda üç monitöre bağlanabiliyor. Bu arada diğer bağlantılar arasında beş USB 3.0 Type-A ve bir USB 3.0 Type-C portu bulunuyor. Gigabit Ethernet bağlantısı kablolu ağ kullanımına imkan tanırken Wi-Fi 5 ve Bluetooth 4.2 kablosuz bağlantı ihtiyaçlarını karşılıyor.

Links LN1315W'nin Fiyatı Ne Kadar?

Links LN1315W'nin 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanına sahip sürümü için 688 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da 34 bin 941 TL'ye denk geliyor.

Links LN1315W Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Links International'ın bilgisayar modelleri satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Links LN1315W'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün. Links LN1315W'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Links LN1315W'nin aynı anda üç monitöre bağlanabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu bilgisayar hem öğrenciler hem de ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada port tarafında geniş bir yelpaze sunulması da önemli bir avantaj. Bu sayede dönüştürücüye gerek kalmayacak.