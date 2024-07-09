Tam 21 Milyon Sterlin: Andrew ve Tristan Tate Vergi Kaçakçılığıyla Suçlanıyor

Tartışmalı sosyal medya kişiliği Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate, çevrimiçi işletmelerinden elde ettikleri 21 milyon sterlinlik gelirin vergisini ödememekle suçlanıyor.

Devon ve Cornwall Polisi, kardeşlere ve sadece "J" olarak adlandırılan üçüncü bir kişiye karşı sivil bir dava açtı. Suçlamalar, 2014-2022 yılları arasında herhangi bir ülkede vergi ödemedikleri yönünde.

Mahkemede Şok İddialar

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde konuşan Devon ve Cornwall Polisi adına Sarah Clarke KC, "Andrew ve Tristan Tate, vergi ve KDV kaçakçılığında seri suçlular" dedi. Clarke, Andrew Tate'in "İngiltere'de yaşarken vergi ödemeyi reddettiğini" belirttiği bir videodan alıntı yaptı.

Mahkemede, Tate kardeşlerin İngiltere'de çok sayıda banka hesabına sahip olduğu ve bunlardan yedisinin dondurulduğu belirtildi. Kardeşler, gelirlerini "hızlı arabalar ve mülkler" üzerine harcamakla suçlanıyor. Devon ve Cornwall Polisi, toplamda 2.8 milyon sterlini geri almayı hedefliyor.

Mahkemede ayrıca, J'nin adında açılan hesaplara, kardeşlerin işletmelerinden elde edilen paraların yatırıldığı iddia edildi. Clarke, bu hesapların yanıltıcı bilgilerle açıldığını ve paraların Andrew Tate'in hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Dava, dolandırıcılık ve sahte beyanda bulunma iddialarını içeriyor. Üç sanığın da davada herhangi bir delil sunmayacağı ifade edildi. Mahkeme, iddiaların doğruluğunu "olası denge" standardına göre değerlendirecek.

Andrew Tate ve Tristan Tate, çeşitli vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Dava, hem İngiltere'de hem de Romanya'da devam ederken, mahkemenin sonuçları merakla bekleniyor.

Andrew Tate, sürekli olarak Rumen savcılarının kendisine karşı kanıtları olmadığını ve sessiz kalması için bir komplo kurulduğunu iddia ediyor. Dava, Tate kardeşlerin çevrimiçi kişiliklerinin ötesinde yasal sorunlarla da yüzleştiğini gösteriyor.