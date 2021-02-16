Android 12 Tatlı İsmi Ortaya Çıktı!

Android kullanıcıları, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in bir sonraki sürümü olan 12 hakkında resmi açıklamaları sabırsızlıkla bekliyor. XDA Developers sayesinde geçen hafta kullanıcı arayüzü ile ilgili birkaç değişikliğe ve yeniliğe göz atmış olabiliriz. XDA Developers sayesinde kullanıcı arayüzünde olduğu gibi şimdi daha da iyi bir bilgi elimizde olabilir: Android 12 tatlı ismi.

Android 12 Tatlı İsmi Ne Olacak?

Android'in her bir sürümüne senelerden beri çeşitli tatlı isimleri veriliyor. Bu tatlı isimleri elbette ki rastgele seçilmiş tatlılardan oluşmuyor. Bu tatlılar, alfabedeki bir sonraki harfle başlıyor. Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse Android'in bir önceki sürümüne verilen isim "Ice Cream Sandwich" ise bir sonraki sürümün ismi de "J" harfi ile başlayan "Jelly Bean" olacaktır. Buradaki şart, tatlı adının bir önceki sürümde verilen ismin baş harfinden sonra gelen harfin kullanılmasıdır.

Google, tatlı isimlerini Android 10'da terk etmiş olsa da şirket, XDA'nın paylaştığı bilgilere göre tatlı adlarına devam edecek. Örneğin Android 11'in tatlı adı için "Red Velvet Cake" seçilmişti. Android 12'ye verilecek isimse XDA Developers'a göre "Snow Cone" olacak.

Snow Cone her ne kadar bazı Android kullanıcıları tarafından güzel karşılanmış olsa da birçok kullanıcı tarafından da beğenilmedi. Android'in diğer sürümlerinde olduğu gibi bu sürüme ismini veren tatlının da herkes tarafından beğenilebilecek, ilk duyulduğunda hemen istenebilecek bir tatlı olması isteniyor.

Android 12'ye adını veren tatlı yerine önerilen isimlerden bazıları şu şekilde:

S’mores

Salted Caramel

Saltwater Taffy

Sheet Cake

Sponge Cake

Strawberry Shortcake

Shortbread

Soufflé

Sundae

Sherbet

Soft Serve

Stracciatella

Sugar Cookie

Samoas

Snickerdoodle

Streusel

Stroopwafel

XDA Developers, Google'ın Android 12 için tek elle kullanım için bir mod getirebileceğini de söyledi ve Google, yatakta yan yatarken ekranın dönmesinin önüne geçmek için Pixel telefonlara başınızın hangi yöne baktığını kontrol etmenin bir yolunu gösterebilir.

Peki, sizin tavsiye ettiğiniz Android 12 tatlı ismi ne? Android 12'ye ismini verecek tatlı önerilerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.