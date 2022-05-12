Google, Android 13'ü Resmi Olarak Tanıttı

Google geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen I/O 2022 etkinliğinde bir dizi duyuruyla karşımıza çıktı. Bunlardan en dikkat çekenlerden biri ise Android 13'ün resmî olarak tanıtılması oldu.

Bir süredir Beta ve Geliştirici Önizlemesi sürümleriyle karşımızda olan Android 13'ün resmî tanıtımı nihayet gerçekleştirilmiş oldu. Tiramisu adı verilen bu yeni Android sürümünde en dikkat çeken nokta güvenlik ve kişiselleştirme özellikleri oldu.

"Material You" adı verilen bu özelleştirme durumu, kullanıcılara birçok farklı noktada kendine özgü özelleştirme imkânı tanıyacak. Birçok farklı temaya sahip olacak bu özenlik, renklerin kullanıcı tarafından dilediğince düzenlenmesine izin verecek ve bunu birçok uygulama için geçerli kılacak.

Keza yukarıda değindiğimiz gibi işletim sisteminin bu yeni sürümü güvenlik anlamında en üst seviye bir güvenlik sunacak. Artık uygulamalar çok daha derin bir güvenlik kontrolünden geçecek ve izinler yine aynı şekilde işletim sistemi kontrolüyle sağlanacak.

Google Artık Uygulama İzinlerinde Daha Açıklayıcı Olacak

İzinler noktasında da artık her izin kendi içerisinde özelleştirilecek ve kullanıcının daha anlayabileceği düzeyde detaylandırılarak bilgi sağlanacak. Cihazlar arası medya paylaşma özelliğiyle bu işlemi daha da hızlandıran Google, her uygulama özelinde dil seçimi ekleyerek farklı uygulamalar arasında farklı diller kullanımını sağlayacak.

Android 13 ile ilgili kabaca şimdilik bildiklerimiz bunlar. Gelecek süreçte güncelleme ilk olarak Google Pixel cihazlara gelecek olsa da diğer Android telefonlara da gelmeye başlamasıyla işletim sisteminin bu yeni sürümü hakkında daha detaylı bilgiler edinebileceğiz.

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