Android 15 Beta 1 Yayınlandı: İşte Yeni Özellikler!

Android telefon sahiplerinin merakla beklediği Android 15'in ilk beta sürümü yayınlandı. Bu konuyu yakından takip edenler "Android 15 yüklü Google Pixel telefonları haftalar önce görmüştük?" diyebilirler, fakat Android 15 Beta 1 ilk kez yayınlandı.

Google, Beta öncesinde Şubat ve Mart aylarında toplamda iki geliştirici önizleme sürümü yayınladı. Bu sürümler geliştiricilere yolun başındayken, uygulamalarını yeni işletim sisteminde test etme fırsatı sunuyor.

Android 15: İşte Gelen Yeni Özellikler

Android 15 ile kullanıcılara sunulan tüm özelliklerin, önümüzdeki ay gerçekleştirilecek olan Google I/O etkinliğinde duyurulması bekleniyor. Tabii bu etkinliği beklemeden Beta 1 sürümü detaylı incelediğinde göze çarpan önemli yenilikler var.

Büyük ekranlar için uygulama optimizasyonu sunan Android 15 ile geliştiricilerin ekran kullanımını maksimum düzeye çıkarmak için ek kod yazmasına gerek kalmıyor. Erişilebilirlik konusunda da önemli bir adım atan Google, TalkBack ekran okuyucusunu Braille ekranları destekleyecek şekilde güncelledi.

Bu sayede görme bozukluğu olan kullanıcıların Braille kabartma ekranları, USB veya Bluetooth aracılığıyla Android 15 yüklü cihazlara bağlanabilecek. Kullanıcılar artık sık kullanmadıkları uygulamaları arşivleyebilecek, bu sayede hem depolama alanından tasarruf edilecek hem de uygulama verileri korunacak.

Güvenlik başta olmak üzere daha birçok alanda iyileştirmeler ile gelen Android 15'in tüm detaylarını, Google I/O etkinliğinde göreceğiz.

Android 15 Beta 1 Nasıl Yüklenir?

Android 15 Beta 1 güncellemesi, Pixel Fold ve Pixel Tablet dahil olmak üzere Pixel 6'dan Pixel 8 Pro'ya kadar tüm Pixel modellerine yüklenebiliyor. Google Pixel 5a ise bu yılın sonlarında kullanım ömrünü dolduracağı için güncellemeyi almayacak.

Android 15 Beta sürümlerini yüklemenin iki temel yöntemi bulunuyor.

- Android Beta Programı: Android Beta Programına kayıt olarak OTA aracılığıyla yani normal bir güncellemeyi yüklüyor gibi telefonunuza Android 15 Beta'yı yükleyebilirsiniz.

- Manuel Kurulum: Teknik konuları seven ve telefonunu sıfırdan kurmak isteyenler Google'ın internet sitesindeki talimatları takip ederek Android 15 Beta'yı sıfırdan telefonuna kurabilir.

Beta sürümlerinde çok fazla hata bulunabildiği için normal kullanıcıların yüklemesini tavsiye etmediğimizi tekrar hatırlamak isteriz.