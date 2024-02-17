Android 15 Geliştirici Önizlemesi Sürümü Yayınlandı: Özellikler Ortaya Çıktı!

Android 15'in (diğer adıyla Vanilla Ice Cream) ilk geliştirici önizlemesi nihayet görücüye çıktı. Google tarafından bugün duyurulduğu üzere Android 15 Geliştirici Önizlemesi 1, uygulama geliştiricilerin uygulamalarını mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümüne hazırlama sürecine başlamaları için kullanıma sunuldu.

Geliştirici Önizlemesi 1 şu anda Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 7a, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel Fold ve Pixel Tablet cihazlarına fabrika imajlarını manuel olarak indirip harici olarak kurulabiliyor.

Elbette bu, ortalama bir günlük kullanıcıya yönelik bir sürüm değil, yalnızca geliştiricilere yönelik erken bir temel yapıdan ibaret. Fakat gelen sürümle birlikte sürüm notlarında bulunan Android 15 için yeni olan ve bahsedilmesi gereken önemli özellikler ortaya çıktı:

Android 15 ile Gelen Önemli Özellikler

Gizlilik ve Güvenliğe Odaklanma

Privacy Sandbox : Android 15, bazı hedefli reklamlara izin verirken kullanıcı verilerini korumak için tasarlanan Privacy Sandbox girişimine katkıda bulunuyor.

: Android 15, bazı hedefli reklamlara izin verirken kullanıcı verilerini korumak için tasarlanan Privacy Sandbox girişimine katkıda bulunuyor. Güvenli Sağlık Verisi Paylaşımı : Health Connect platformu, daha geniş bir yelpazedeki fitness ve sağlık bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlayacak şekilde genişletiliyor.

: Health Connect platformu, daha geniş bir yelpazedeki fitness ve sağlık bilgilerini güvenli bir şekilde yönetmenizi sağlayacak şekilde genişletiliyor. Dosya Koruması : Yeni özellikler, geliştiricilerin uygulama dosyalarınızın güvende olmasını sağlamasına ve sorunlara neden olabilecek kurcalama veya bozulmaları önlemesine yardımcı oluyor.

: Yeni özellikler, geliştiricilerin uygulama dosyalarınızın güvende olmasını sağlamasına ve sorunlara neden olabilecek kurcalama veya bozulmaları önlemesine yardımcı oluyor. Neyi Paylaşacağınızı Seçin: Ekranınızı paylaşırken artık tüm telefon ekranınızı göstermek yerine sadece bir uygulama penceresi seçebilirsiniz.

Uygulama Geliştiricileri için Araçlar

Kamera İyileştirmeleri : Geliştiriciler düşük ışıkta çekilen fotoğraflara ince ayar yapabilir ve daha iyi görüntü kalitesi için flaş gücünü hassas bir şekilde kontrol edebilir.

: Geliştiriciler düşük ışıkta çekilen fotoğraflara ince ayar yapabilir ve daha iyi görüntü kalitesi için flaş gücünü hassas bir şekilde kontrol edebilir. Sanal MIDI Güncellemeleri: Müzik oluşturma uygulamaları daha fazla yaratıcılık için geliştirmeler alıyor.

Genel Kalite ve Performans Yükseltmeleri

Güç ve Isı Yönetimi : Performansa odaklanan uygulamalar (Örn: oyunlar) güç tüketimini yönetirken ve aşırı ısınmayı önlerken cihaz kaynaklarından daha iyi yararlanabilir.

: Performansa odaklanan uygulamalar (Örn: oyunlar) güç tüketimini yönetirken ve aşırı ısınmayı önlerken cihaz kaynaklarından daha iyi yararlanabilir. Geliştirici Araçları: Android için uygulama geliştirenler için daha fazla özellik ve yaşam kalitesi iyileştirmeleri mevcut.

Android 15 henüz Android Beta programı aracılığıyla kullanılamıyor ancak nihai sürüme yaklaştıkça bu durum değişecek. İşte Google'ın paylaştığı güncel sürüm takvimi:

Android 15 Sürüm Takvimi

Geliştirici Önizlemesi 1 (Bugün)

Geliştirici Önizlemesi 2 (Mart)

Beta 1 (Nisan)

Beta 2 (Mayıs)

Beta 3 (Haziran)

Beta 4 (Temmuz)

Nihai Sürüm (Belirsiz)

Peki sizin Android 15'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.