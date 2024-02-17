Android Kullanıcıları iPhone'a Geçmeye Devam Ediyor: Fakat Eskisi Kadar Değil!

Android telefon kullanıcılarının iPhone ve Apple'ın iOS ekosistemine göçü yavaşlıyor olabilir.

Bir rapora göre Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından ABD'li tüketicilerin son beş yıllık verilerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre eski Android kullanıcısı olan iPhone alıcılarının oranı 2022'de %15 iken geçen yıl %13'e düşmüş durumda ancak bu oran %11 olan 2020 ve 2021 yıllarına göre hâlâ daha yüksek.

Aynı araştırmaya göre akıllı telefon kullanıcılarının %90'ından fazlası ilk olarak hangi ekosistemle tanışmışlarsa o ekosisteme bağlı kalma eğiliminde olsalar da kullanıcıların Android'den Apple'a ya da tam tersine geçişleri duyulmamış bir şey değil.

Beş yıllık verilerde 2022 yılı Android kullanıcılarının iPhone'lara geçişindeki en büyük artışın yaşandığı yıl olarak dikkat çekiyor. O yılın amiral gemileri Samsung Galaxy S22 Ultra ve iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'di.

International Data Corporation'ın (IDC) verileri de 2023 yılında iPhone'ların dünya çapında artan popülaritesinin Samsung'u 12 yıldır elinde tuttuğu dünyanın en büyük akıllı telefon sağlayıcısı konumundan indireceğini gösteriyor.

Android Kullanıcıları Neden Apple'a Geçiyor?

Kullanıcıların akıllı telefon ekosistemleri arasında geçiş yapmasının pek çok nedeni var ve bir diğer CIRP çalışması da Android kullanıcılarının Apple'a geçme nedenlerini listeliyor ve en yaygın dört nedeni sıralıyor:

Önceki Telefonlarındaki Sorunlar : Eski telefonları eskidiği, onarıma ihtiyaç duyduğu veya kullanıcı deneyimlerini etkileyen bazı eksiklikleri olduğu için kullanıcılar Apple'a geçiyor.

: Eski telefonları eskidiği, onarıma ihtiyaç duyduğu veya kullanıcı deneyimlerini etkileyen bazı eksiklikleri olduğu için kullanıcılar Apple'a geçiyor. Yeni Telefon Özellikleri : Akıllı telefonlarını kullanmak için daha iyi bir kamera, gelişmiş aksesuar seçenekleri veya daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü gibi daha fazla ve farklı yollar istedikleri için kullanıcılar Apple'a geçiyor.

: Akıllı telefonlarını kullanmak için daha iyi bir kamera, gelişmiş aksesuar seçenekleri veya daha sezgisel bir kullanıcı arayüzü gibi daha fazla ve farklı yollar istedikleri için kullanıcılar Apple'a geçiyor. Maliyet : Yeni bir iPhone çıktığında eskisinden yenisine geçmek iyi bir Android telefona sahip olmaya kıyasla daha uygun olduğu için kullanıcılar Apple'a geçiyor.

: Yeni bir iPhone çıktığında eskisinden yenisine geçmek iyi bir Android telefona sahip olmaya kıyasla daha uygun olduğu için kullanıcılar Apple'a geçiyor. Topluluk Desteği: iOS'ta iMessage ve FaceTime kullanımı da dâhil olmak üzere aile ve arkadaşlarla daha iyi bağlantı kurulabildiğinden kullanıcılar Apple'a geçiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.