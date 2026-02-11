Android 17 Geliyor! İlk Detaylar Paylaşıldı

Google, kısa bir süre önce Android 16 QPR3 Beta 2.1 sürümünü yayınladı. Mevcut işletim sisteminin son sürümünün yayına alınmasının duyurulmasından sonra şirketten ikinci bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada ise Android 17'nin üzerinde çalışıldığını ve ilk beta sürümünün yakında yayınlanacağını belirtti.

Android 17'nin İlk Beta Sürümü Yakında Yayınlanacak

Google, bu yıl Android beta programında bir değişiklik sinyali verdi. Teknoloji devi, normalde yeni Android sürümlerini önce geliştirici ön izlemesi ile test etmeye başlardı ancak Android 17 doğrudan herkese açık beta sürümü ile yayınlanacak. En son hata düzeltme ve performans iyileştirmeleri ile birlikte gelecek olan Android 17'nin ilk beta sürümünün Şubat ayının sonunda ya da Mart ayının başında yayınlanması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre işletim sisteminin bu versiyonunda oyunlara daha öncelik verecek. Ayrıca bildirimler ile hızlı ayarların birbirinden doğrudan ayrılması veya kullanıcılara bunun bir seçenek olarak sunulması bekleniyor. Görsel tarafta da oldukça köklü bir değişiklik olacağı söyleniyor. Hatta geçtiğimiz ayın sonunda sızdırılan ekran görüntüleri, arayüzün iOS 26 ile devreye giren Liquid Glass tasarımına benzeyeceğini ortaya koydu.

Yeni arayüz tasarımının en önemli örneklerinden biri, ses paneli üzerinde olacak. Eskiden olduğu gibi sizi düz bir arka plan karşılamayacak. Bunun yerine biraz daha şeffaf arka plan tercih edilecek. Bu değişikliğin okunabilirliği daha da iyi hâle getirmek amacıyla yapılacağı düşünülüyor. Öyle ki panel açıkken arka planın daha da bulanıklaştırıldığı görülüyor. Ayrıca bu alanlarda kullanıcının kendi seçtiği renkler ağırlıkta olacak.

Android 17'nin kararlı sürümünün yani herkesin kullanımına sunulacak olan versiyonunun Haziran 2026 civarında sunulması planlanıyor. Bu işletim sistemi şu anda Cinnamon Bun (Tarçınlı Çörek) olarak adlandırılıyor. Android 16'nın kod adı içinse "Baklava" tatlısı tercih edilmişti. Bu arada güncellemeyi ilk alacak cihazların Pixel telefonlar olacağını belirtelim. Diğer markaların beta süreci, söz konusu cihazlardan birkaç hafta sonra başlayacak.