Lava'nın Uygun Fiyatlı Android Telefonu Yolda! Görüntüler Paylaşıldı

Uygun fiyatlı Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Lava Bold N2 isimli akıllı telefona ait bazı görüntüler paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefondaki arka kameranın çözünürlüğü de ortaya çıktı çıktı.

Lava Bold N2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre akıllı telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde kamera ve LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Lava logosu da bulunacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Serinin bir önceki modeli olan Lava Bold N1'de de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti.

Görselde ayrıca modülün üzerinde 13 MP yazısı yer alıyor. Bu, ana kameranın 13 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı anlamına geliyor. Lava Bold N1'de de 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer aldığını belirtelim. Ön kameranın çözünürlüğüne dair bir bilgi paylaşılmadı ancak Bold N1'deki gibi 5 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera görebiliriz.

Mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonun ekranı 6,7 inç civarında büyüklüğe sahip olabilir. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunabilir. Bold N1'de ise 6,75 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 90Hz yenileme hızı ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Lava Bold N2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Lava Bold N1 için 7 bin 499 rupi (3 bin 612 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Lava Bold N2'nin ise 8 bin 500 rupi (4 bin 94 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyat ile iglili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.

Lava Bold N2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Lava Bold N1, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Serinin yeni modeli Bold N2'nin ise 2026 yılının ağustos veya eylül ayında tanıtılabilir. Lava'nın diğer telefonları Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla Bold N2'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim.