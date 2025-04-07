Bu Güncellemeyi Kaçırmayın! Google Arabanızı Oyun Konsoluna Dönüştürecek

Google, Mart ayındaki beta testlerinin ardından Android Auto'nun yeni sürümünü tüm dünyadaki kullanıcıların beğenisine sundu. Şirket, bu güncellemeyle birlikte Apple'ın önüne geçerek bir ilke imza attı. Rakibi CarPlay'i güncellemede geride bırakan Google, geçtiğimiz yıl sızıntılarla gündeme gelen birçok özelliği de yeni sürüme eklemeyi başardı. İşte Android Auto 14!

Android Auto 14 Yayınlandı!

Android Auto 14, büyük bir devrim sunmasa da kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli güncellemeler içeriyor. Arka planda yapılan optimizasyonlar ve hata düzeltmeleri sayesinde sistem artık daha sorunsuz çalışıyor. Ayrıca bu güncelleme, gelecekteki yeni özelliklerin de önünü açıyor.

Google'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikler arasında, Gemini'yi Android Auto deneyiminin bir parçası haline getirmek ve Android oyunlarını araç ekranından oynama gibi yenilikler bulunuyor. Bu özellikler henüz hazır olmasa da, Android Auto 14'ün gelecek yeniliklere zemin hazırladığı kesin.

Ayrıca bazı tasarımsal değişiklikler de yine Android Auto 14 ile hayatımıza girdi. Bunlar Google Asistan düğmesi gibi ufak değişiklikler olsa da kullanıcılara daha modern bir arayüz sunma konusunda önemli bir adım.

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Android Auto 14.0, kademeli olarak yayınlanıyor. Güncellemeyi kontrol etmek için Google Play Store'a girip "Güncellemeler" sekmesine bakabilirsiniz. Henüz sizin cihazınıza ulaşmadıysa, birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.