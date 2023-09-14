Android Auto'nun Yeni Güncellemesi ile Artık Hava Koşullarını Dert Etmeyeceksiniz!

Google, araçlarında bilgi-eğlence platformu bulunan kullanıcılar için yeni işlevler sunan çeşitli Android Auto uygulamaları getiriyor. Bunlar arasında en kullanışlı ve kullanıcıların dikkatini çeken ise The Weather Channel uygulaması oldu.

Play Store'da 100 milyondan fazla indirilen uygulama, dünyanın en popüler çevrim içi hava durumu hizmetlerinden biri. Google şimdi bu uygulamayı Android Auto kullanıcılarının değişen hava koşullarında yönlerini bulabilmeleri için kullanıma sunuyor.

Hava Koşulları ve Değişiklikleri İçin Sürücü Uyarılacak

Uygulama, kullanıcıları yolculuklarını kesintiye uğratabilecek yağmur fırtınası gibi beklenmedik hava değişiklikleri konusunda uyaracak. Android Auto sürücüleri ayrıca önlerindeki hava koşullarından haberdar olmalarına yardımcı olmak için saatlik tahminler alabilecekler.

Google bunun yanı sıra kullanıcıların planlanmış toplantılara anında katılabilmeleri için Zoom ve WebEx By Cisco'yu da Android Auto'ya ekliyor. Elbette bunlar yalnızca sesli toplantılar olacak, böylece sürücülerin video akışıyla dikkatleri dağılmayacak.

Android Auto ayrıca video akışı uygulamaları listesini de genişletiyor ve artık Amazon Prime Video'yu destekliyor. Uygulama şu anda belirli Renault, Polestar ve Volvo Cars için mevcut ve diğer markalar da bunu takip edecek. Kullanıcılar Prime Video'yu yalnızca otomobilleri dururken ve park hâlindeyken izleyebiliyor.

Peki siz bu gelişme hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.