Android'in Bilinmeyen Özelliği: Çoğu Kullanıcının Gözünden Kaçtı!

Android, 2017'den beri "Bildirim Kanalları" adlı kullanışlı bir özellik sunuyor. Bu özellik, kullanıcıların hangi uygulamaların bildirim gönderebileceğini ve bu bildirimlerin nasıl görüntüleneceğini özelleştirmesini sağlıyor. Ancak, yapılan anketler çoğu kullanıcının bu özellikten habersiz olduğunu ve nasıl kullanılacağını bilmediğini ortaya koyuyor.

Bir ankette, katılımcıların %43.6'sı telefonlarında hangi bildirim kanallarının olduğunu bilmediğini belirtti. Ancak, özelliği kullanan %40.2'lik kesim ise bildirim kanallarını oldukça faydalı buluyor. Hatta bazı kullanıcılar, iOS'ta benzer bir sistemin olmamasının Android'i daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. Gelin birlikte bu özelliğe göz atalım...

Android'in Bildirim Kanalları Özelliği Nasıl Kullanılıyor?

Eski bir iOS kullanıcısının yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısı, bu konuya dikkat çekiyor. Yazar, Android'e geçtikten sonra bildirim kanallarını keşfettiğini ve bu özelliğin iOS'a göre büyük bir avantaj olduğunu belirtiyor. Artık iPhone'a geri dönmeyi düşünmediğini söylüyor.

Bildirim kanalları, hangi uygulama bildirimlerinin size ulaşacağına karar vermenizi sağlar. Belirli bir uygulamadan gelen tüm bildirimleri engelleyebilir veya sadece belirli türdeki bildirimlerin görünmesini sağlayabilirsiniz.

Her kanal için bildirim ayarlarını özelleştirebilirsiniz. Örneğin, bir oyun uygulamasından gelen sesli bildirimleri kapatabilir veya bir haber uygulamasının bildirimlerini kilit ekranında göstermeyi seçebilirsiniz.

Telefonunuzun "Ayarlar" menüsüne gidin. "Uygulamalar ve bildirimler" veya "Bildirimler" seçeneğini bulun ve seçin. (Cihazınıza göre bu seçenek farklılık gösterebilir.) Bildirim kanallarını ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçin. "Bildirimler" veya "Uygulama bildirimleri" seçeneğine dokunun. "Kanallar" veya "Kategoriler" seçeneğini arayın.

Bildirim kanalları sayesinde bildirim deneyiminizi kontrol altına alabilir ve sadece sizin için önemli olan bildirimleri alabilirsiniz.