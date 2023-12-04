Android, Bugün Yaşanan Depremi Önceden Haber Verdi! Peki Ya Apple?

Bugün yaşanan Bursa merkezli deprem Bursa ve İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilden de hissedildi.

5.1 şiddetinde olduğu söylenen depremde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmazken, günün asıl dikkat çeken konusu Android telefonların bir kez daha depremi önceden bildirirken Apple telefonların herhangi bir bildirim dahi göndermemesi oldu.

Günümüzde artık telefonların büyük çoğunluğu deprem uyarı sistemi ile geliyor ve bu uyarı sistemi sayesinde deprem olmadan önce kullanıcılara anlık bildirim gönderilebiliyor.

Android Deprem Uyarı Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Google, altyapısı ve teknolojisinden faydalanarak dünya çapındaki depremleri algılayarak kullanıcılara erkenden uyarı gönderiyor.

Deprem meydana geldiğinde depremin etkilerini olabildiğince minimuma indirebilmek ve can kayıplarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Android deprem uyarı sistemi bugünkü depremde de oldukça başarılı bir şekilde erkenden bildirim gönderdi.

iPhone Telefonlarda Deprem Uyarı Sistemi Yok mu?

Esasında tüm iPhone telefonlarda tıpkı Android'lerde olduğu gibi acil durum uyarı sistemi bulunuyor.

Öyle ki globalde yaşanan acil durum ve deprem gibi afetlerde iPhone telefonlar birkaç saniye öncesinden gerekli uyarıyı kullanıcılara bildirim olarak iletiyor ancak ülkemizde yaşanan son depremlerde bu bildirime rastlanılmış değil.

Şimdilik konuya dair Apple tarafından bir açıklama yapılmadı. Peki siz Türkiye sınırları içerisinde iPhone üzerinden acil durum uyarısı aldınız mı? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.