Google Deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana gelmeden hemen önce kullanıcıları uyarı göndererek bilgilendiren bir teknolojidir. Peki, Google Deprem Uyarı Sistemi nasıl açılır? Hazırladığımız rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Teknoloji devi Google tarafından sunulan deprem erken uyarı sistemi, kullanıcıları önceden bilgilendirdiğinden ötürü hayat kurtarabiliyor. Teknolojiyi bazı adımları sırasıyla uygulayarak çok pratik bir şekilde aktif hâle getirebilirsiniz.

Google Deprem Uyarı Sistemi Açma Adımları

Cihazın ayarlarına girin.

Arama kutucuğuna "Konum" yazın.

"Konum Erişimi" bölümünü açın.

Konum Hizmetleri kısmını görüntüleyin.

"Deprem Uyarıları" butonuna basın.

"Deprem Uyarıları" seçeneğini etkinleştirin.

Google Deprem Uyarı Sistemi isimli özelliği etkinleştirmek için bazı adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor. Bu kapsamda ilk olarak mobil cihazınızın ayarlar menüsünü görüntüleyin. Açılan sayfanın üst kısmında arama kutucuğu göreceksiniz.

Arama kutucuğuna "Konum" yazın. Bu adımı uyguladığınızda çeşitli arama sonuçları görünecektir. Bu arama sonuçları üzerinden "Konum Erişimi" bölümüne girin.

Eğer kullandığınız akıllı telefonda ayarlar sayfasında herhangi bir arama kutucuğu yoksa ekranın üst kısmından parmağınızı aşağıya doğru sürükleyerek kontrol paneline erişebilir ve "Konum" isimli butona bir süre boyunca basılı tutarak "Konum Erişimi" bölümünü görüntüleyebilirsiniz.

Açılan sayfa üzerinden "Konum Hizmetleri" kısmında yer alan "Deprem Uyarıları" isimli butona basın. Bir sonraki adımda "Deprem Uyarıları" seçeneğini aktif hâle getirin. "Tanıtımı göster" yazısına dokunarak özelliğin nasıl çalıştığına dair bilgi sahibi olabilirsiniz.

Deprem uyarlarını alabilmek için Wi-Fi yani kablosuz internet bağlantısının veya mobil verinin açık olması gerekiyor. Eğer bir süre sonra söz konusu özelliği devre dışı bırakmak isterseniz aynı adımları uygulayabilir ve "Deprem Uyarıları" isimli seçeneği kapatabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Google'ın Deprem Erken Uyarı Sistemi ile ilgili merak edilen bazı soruları yanıtladık.

Google Deprem Uyarı Sistemi Nedir? Nasıl Çalışır?

Google deprem Uyarı Sistemi, deprem meydana gelmeden hemen önce kullanıcıları bilgilendiren bir teknolojidir. Söz konusu sistem, akıllı telefonlarda yer alan ivmeölçerleri kullanarak titreşimi algılıyor ve kullanıcıları uyarıyor.

Google Deprem Uyarı Sistemi Hangi Telefonlarda Var?

Google Deprem Uyarı Sistemi, Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlarda bulunuyor. Eğer söz konusu özelliği görüntüleyemiyorsanız akıllı telefonunuzda yer alan Android sürümü eski olabilir. Telefonunuzun Yazılım Güncellemesi bölümünden Android güncellemesi olup olmadığına bakabilirsiniz.

Deprem Erken Uyarı Sistemi Nasıl Yapılır?

Deprem Erken Uyarı Sistemi özelliğini aktif hâle getirebilmek için öncelikle cihazınızın ayarlar sayfası üzerinden Konum Erişimi bölümünü açmanız gerekiyor. Daha sonra Deprem Uyarıları özelliğini etkinleştirin.

Bu yazıda deprem meydana gelmeden hemen önce kullanıcıları uyarması nedeniyle oldukça önemli bir teknoloji olan Deprem Erken Uyarı Sistemi ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık.

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