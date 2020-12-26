Android'deki Bu Kulaklık Özelliği iOS'den Kopyalanmış Olabilir

Android Fast Pair özelliği iOS'den mi kopyalandı? Google'ın Bluetooth ürünlerinizi telefonunuza otomatik olarak bağlamaya izin veren Fast Pair özelliği, yenilenen tasarımıyla iOS'e benzer bir hal aldı.

Google, Android telefonlarda Bluetooth aksesuarlarının 'Hızlı Eşleştirilmesi' söz konusu olduğunda Apple'ı kopyalamaya çalışıyor gibi görünüyor.

Bilmeyenler için Hızlı Eşleştirme özelliği, Android için ilk olarak 2017'de piyasaya sürüldü. Bu özellik, Bluetooth aksesuarını telefonunuzun yanına getirdiğinizde herhangi bir işlem yapmadan otomatik olarak bağlamanıza olanak tanıyor.

Hızlı Eşleştirmeyi destekleyen Bluetooth cihazı telefonun yanına getirildiğinde, cihazın küçük resmi görünüyor ve eşleştirme izni isteniyordu. Daha sonra basit bir dokunuşla onay verebiliyordunuz.

Ancak Google bu kullanıcı arayüzünü değiştirdi ve telefonlar için sunulan yeni tasarımın Apple'dan kopyaladığı iddia edildi. Yenilenen Fast Pair tasarımı; ekranın altından yukarı doğru kayan, cihazı ve bağlantı seçeneklerini gösteren tam boy bir sayfaya yer veriyor.

AirPods, AirPods Pro, AirPods Max kulaklıkları veya uyumlu Beats kulaklıklarını iPhone'a yaklaştırdığınızda da aynı tasarım sizi karşılıyor. Ancak bu tasarımın ilk olarak Apple tarafından tercih edildiğini belirtelim.

Android Fast Pair özelliği iOS'den mi kopyalandı?

9to5 Google tarafından keşfedilen yeni Hızlı Eşleştirme tasarımına göre Bluetooth cihazın adı büyük bir resimle birlikte üst panelde ortalanıyor ve alt kısımda bağlan düğmesi yer alıyor. Telefon kulaklık ile eşleştirildikten sonra, kuruluma devam etme veya kapatma seçeneğine yer veren bir ekran sunuluyor.

Google'ın yeni kullanıcı arayüzünün, iOS Bluetooth eşleştirme arayüzüyle aynı görünmesinin nedeni henüz belli değil. Yeni tasarımda eşleştirme yaparken gelen bildirimi kaçırma olasılığınızın yüksek olduğu düşünülüyorken, bununla birlikte daha fazla etkileşim kurulabileceği varsayılıyor.

Android telefonların, kulaklık veya kılıf için pil yüzdesini küçük bildirim şeklinde göstermeye devam edeceğini de hatırlatalım. Buna karşılık Apple ise pil yüzdesini göstermek için sayfanın tamamını kullanıyor.