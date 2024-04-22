iPhone'un Ardından: Google Beklenen Özelliği Sundu!

Android için Google Drive uygulaması aradığınız dosyayı bulmanızı kolaylaştırmak için çok ihtiyaç duyulan güncellemeyi sonunda aldı.Geçen ayın başlarında iOS sürümüne eklenen arama filtreleri bu yeni güncellemeyle Android cihazlara geldi.

Android için Google Drive'da Dosya Bulmak Kolaylaştı!

Yanlış anlaşılmayı önlemek için arama filtrelerinin Google Drive için yeni bir şey olmadığını belirtmeliyiz. Bu güncelleme filtreleme seçeneklerini aramanızın içeriğine göre daha akıllı hale getirerek dosyaları bulmayı kolaylaştırıyor.

Dosya türü, dosya sahibi ve son değiştirme tarihinin yanı sıra sadece belirli tarihlerde değiştirilen dosyaları Google Drive'da filtreleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak sadece belirli bir kişiye ait dosyaları aramanız veya diğer adıyla filtrelemeniz mümkün.

Uygulamalar için otomatik güncellemeler açıksa Drive'ın son sürümü telefonunuza otomatik olarak yüklenecektir. Fakat beklemek istemiyorum diyorsanız Google Play Store'a girip Google Drive'ı güncellemeniz veya yoksa yüklemeniz yeterli.