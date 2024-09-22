Android Cihazlardaki Google TV Uygulaması Baştan Aşağı Yenileniyor: İşte Yeni Özellikler!

Google, kullanıcıların Google lisanslı video içeriklerini izleyebileceği ünlü Google TV uygulaması için kolları sıvadı. Dev şirket, uygulamanın Android sürümünü baştan aşağı yenileyerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Detaylar haberde.

Yenilenen Google TV Uygulaması Daha Kullanıcı Dostu Bir Arayüze Sahip Olacak

Sektörel kaynaklar tarafından yayınlanan son raporlara göre Google TV'nin Android uygulaması yeniden tasarlanarak güncellenecek. Sevilen uygulama, kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni güncelleme ile birlikte üst bölümdeki pek çok gereksiz araçtan kurtulacak ve daha modern bir görünüm kazanacak.

Google TV uygulamasının yeni tasarımında "fazla büyük" olarak yorumlanan arama çubuğu, kullanıcıların profil resminin yanında bulunan basit bir büyüteç simgesiyle değiştirilecek. "Google TV" logosu ise artık orta bölüm yerine sol üst köşede yer alacak ve görseller en üst bölüme kadar uzanacak. Bu değişiklikliklerle beraber uygulamanın daha büyük ekranlarda görsel çekiciliğini artırılması ve daha sürükleyici bir kullanıcı deneyimi sunulması hedefleniyor.

Google, güncellenen tasarım ile birlikte kullanıcılara bir arama başlatıldığında "Türleri keşfet" isimli bir ızgara bölümü de sunacak. Kullanıcılar, bu özellik ile birlikte aksiyon, animasyon, komedi ve daha fazlası gibi kategorilerde özel aramalar yapabilecek. Şu anda uygulamanın sunucu alanında görüntülenebilen yeni güncellemenin Play Store'da ne zaman yayınlanacağı ise merak konusu. Gelişmeler için takipte kalın!

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