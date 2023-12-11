Android’den iMessage Göndermek Başlamadan Bitti: Apple İzin Vermedi!

Apple, Beeper Mini adlı uygulamanın Android kullanıcılarına mavi "iMessage" balonlu mesaj gönderme yeteneği sağlaması üzerine adım attı. Normalde iMessage'ı kullanabilmek için Apple ID ve bir Apple cihazı gerekiyor, ancak Beeper Mini geliştiricileri bu kısıtlamayı aşmanın bir yolunu bulmuştu.

Android Kullanıcıları iMessage Gönderme Özgürlüğünü Kaybediyor!

Ancak Kimberly Gedeon'un Mashable'daki haberine göre Apple uygulamayı kapattı ve bu kararı çok ciddi güvenlik ve gizlilik endişeleriyle açıkladı. Beeper uygulamanın tüm iletişimin uçtan uca şifreli ve güvenli olduğunu iddia etse de Apple bu konuda şüpheli bulgular ortaya koydu.

Nadine Haija Apple'ın kıdemli Halkla İlişkiler Yöneticisi yaptığı açıklamada Apple'ın kullanıcı verileri üzerinde kontrol sağlayarak gizlilik ve güvenlik teknolojileri kullandığını belirtti.

Beeper Mini gibi sahte kimlik bilgileri kullanarak iMessage'a erişim sağlayan uygulamaların kullanıcıları meta veri sızıntılarına ve istenmeyen mesajlara karşı risk altında bıraktığını savundu.

Beeper kurucusu Eric Migicovsky ise Apple'ın neden şifreli şekilde Android kullanıcıları ile mesaj gönderip alınmasına olanak tanıyan bir hizmeti durdurduğunu sorgulayarak Apple'ın iPhone kullanıcılarının güvenliğine gerçekten önem verip vermediğini sorguladı.

Beeper yaşanan sıkıntının çözümü üzerinde çalıştıklarını duyurdu ve kullanıcılarına kısa sürede güzel haberler paylaşmayı umut ettiklerini belirtti.