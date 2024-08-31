Android Kullanıcıları Artık Daha Az Bekleyecek!

Bundan 10 yıl öncesinde Android bir telefon satın alırken acaba yavaş mı? diye düşünüyorduk. Günümüzde orta seviye bir Android telefonu bile gönül rahatlığıyla satın alabiliyoruz çünkü performans konusundaki soru işaretleri uzun süre önce ortadan kaldırıldı.

Google Play Store Limitleri Artırdı

Tabii telefonların her geçen gün daha performanslı hale gelmesi tek başına yeterli olmuyor, bazı yazılımsal limitlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Yıllardır Android kullanıcıları Google Play Store'da aynı anda yalnızca bir uygulamayı yükleyebiliyor veya güncelleyebiliyordu.

Telefonunuzu yeni kurduğunuzu ve Google Play Store'a girip 20 tane uygulama seçtiğinizi düşünün, hepsi sırayla yükleniyor. Aralarından birisi oyun veya yüksek boyutlu bir uygulamaysa diğerlerinin yüklenmesi için beklemek gerekiyor.

Nisan ayından itibaren aynı anda iki uygulama yüklemesine izin veren Google bu limiti bir tık daha artırdı. Google Play Store'da artık aynı anda üç uygulama / oyun yükleyebiliyor veya aynı anda üç uygulamanın güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Bu değişikliğin tüm cihazlarda aktif olmasının zaman alacağını hatırlatmak isteriz. Yani cihazınız hala maksimum 2 yükleme işlemi yapıyorsa birkaç gün sonra denediğinizde üç işleme izin verildiğini göreceksiniz.