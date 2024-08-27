Google, Android 15 Çıkış Tarihini Açıkladı

Google amiral gemisi Pixel telefonlarını her yıl Android'in yeni sürümü ile birlikte piyasaya sürüyor. Bu yıl karar değişikliğine giden Google, Pixel 9 serisini Android 14 ile piyasaya sürdü. Tabii hali hazırda test süreci devam eden Android 15'in ne zaman yayınlanacağı da oldukça merak ediliyor.

Android 15, Ekim Ayında Çıkacak!

Google, Beta programına kayıtlı olan kullanıcılara gönderdiği güncellemenin sürüm notlarında Android 15'in Ekim ayında yayınlanacağına dair bir bilgilendirme notuna yer verdi. Bu güncelleme doğrudan Google tarafından yayınlandığı için tarihi resmi bir açıklama olarak değerlendirebiliriz.

Ekim ayının ortalarına doğru yayınlanması beklenen Android 15 ilk olarak Google Pixel telefonlara gelecek. Diğer üreticilerin Android 15 güncellemelerini hazır hale getirmesi zaman alacak. Örneğin Samsung henüz Android 15'i temel alan One UI 7 sürümünün test sürecine başlayamadı.

Android 15 güncellemesinde sizi en çok heyecanlandıran özellik hangisi? Yorumlarda tartışalım...