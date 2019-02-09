Android Kullanıcıları İçin Büyük Tehdit: Png Dosyaları

Akıllı telefonların vazgeçilmezimiz olduğu dönemlerde, özellikle bankacılık işlemlerinde kullanıldığımız telefonlarımızın saldırganların hedefleri olması kaçınılmazdı. Açık olmadan icra edilmeyen işletim sistemleri, her ay kullanıcılarına sundukları güvenlik güncelleştirmeleri sayesinde, keşfedilen açıklar, çok geç olmadan, art niyetli insanların keşfine kalmadan kapatılıyor.

Kısa bir süre önce Şubat 2019 güvenlik güncellemesini yayımlayan Android, fotoğraf temelli güvenlik açığının kapatıldığını belirtti.

PNG Dosyaları Yüzünden Android Cihazlar Büyük Tehlikede!

Özel olarak hazırlanan PNG dosyalarının, saldırganların Android cihazlarda zararlı kodları çalıştırmasına olanak verdiği öğrenildi. Açıktan faydalanan insanlar, PNG formatındaki fotoğraf dosyaları ile telefonunuza sizin haberiniz olmadan erişim sağlayabiliyorlar. Bankacılık işlemlerini akıllı telefonunuz üzerinden gerçekleştiren birisiyseniz akıllı telefonunuzda kayıtlı olan hassas bilgilerden kurtulmanız gerekmektedir zira bu güvenlik açığı yüzünden saldırganların avucunun içine düşebilir, bütün bilgilerinizin çalınmasına yol açabilirsiniz.

Bir süreliğine WhatsApp, Messenger ve diğer fotoğraf paylaşma imkânı veren mesajlaşma platformlardan uzak durmanızı, tanımadığınız insanlardan gelen fotoğrafları bir süreliğine açmamanızı tavsiye ediyoruz.

Android’in yayımladığı son güvenlik güncellemesi henüz bütün akıllı telefonlara ulaşabilmiş değil. Son güvenlik güncellemesine erişemeyen akıllı telefon kullanıcılarının yukarıdaki bilgileri gözden geçirmesinde fayda var.

PNG (Portable Network Graphics) Nedir?

PNG, dijital cihazlarda kullanılan görüntü dosya formatıdır. GIF ve diğer görüntü formatlarına nazaran daha gelişmiş yapısı olan PNG dosyaları sayesinde şeffaf arka plan yapabilir, görselleri gerçek renkleri ile birlikte kayıt edebilir ve hiçbir kalite kaybına uğramazsınız.