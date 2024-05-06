Google, Veri Aktarımında Devrim Yaratacak: Yeni Bir Android Telefona Geçmek Kolaylaşıyor!

iPhone kullanıcıları, yeni bir iPhone'a geçiş yaparken bir önceki cihazdaki bilgi ve verileri taşımak için ekstra bir zaman harcamaya gerek duymuyorlar. Apple Kimliği ve iCloud hesabı sayesinde diğer telefondaki her şey yeni telefona otomatik olarak gelmiş oluyor.

Android telefonlarda ise bu durum üç farklı seçenek ile gerçekleştirilebiliyor. İki cihazı birbirine kablo ile bağlayarak, Wi-Fi bağlantısı kullanarak veya Google One yedeklemesi yaparak veri aktarımı gerçekleştiriliyor. Ancak Google, artık bu kadar zaman harcanmaması için soruna el atıyor.

Yeni Bir Telefona Geçmek Artık Daha Kolay Olacak

Android Authority ekibinden Assemble Debug, Google'ın Veri Geri Yükleme Aracı uygulamasında yeni bir kod fark etti. Bu kod "MultiTransportD2dTransport" olarak adlandırılıyor. Google, üzerinde çalıştığı projeyi tamamladığında artık eski Android telefondan yenisine geçmek daha kolay olacak.

Şu an için üç seçenek arasından iki tanesini birleşecek ve hem Wi-Fi hem de kabloyu aynı anda bağlayarak yeni telefon kurulumu ve veri aktarımı yapılabilecek. Bunun haricinde de yeni telefona veri aktarmayı kolaylaştıracak bir özellik daha yer alacak gibi börünüyor.

Bu özelliği adı ise "Her Zaman Geri Yükle" olacak. Özellik sayesinde fabrika ayarlarına dönmeden, eski cihazdaki veriler geri yüklenebilecek. Ancak "Her Zaman Geri Yükle" özelliğiyle ilgili belirli kısıtlamalar da bulunuyor. Bu kısıtlamalar şu şekildedir: