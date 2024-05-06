Apple'ın Yeni Rakibi Belli Oldu: vivo X100 Ultra, Bir Telefondan Çok Daha Fazlası Olacak!

vivo X100 Ultra, daha çıkmadan büyük ses getiren nadir Android akıllı telefonlardan biri. Çin'de 13 Mayıs'ta lansmanı gerçekleştirileceği doğrulanan telefon modelinin, kamerasının yakınlaştırma kalitesi sayesinde 2024'ün en iyi kameralı telefonlarından biri olacağı düşünülüyor.

vivo'nun Ürün Başkan Yardımcısı Huang Tao'nun "arama yapabilen profesyonel bir fotoğraf makinesi" olarak tanıttığı telefon modelinin kamerası hakkında daha fazla detay verildi. Üstelik telefonu her açıdan göründüğü bir fragman da yayınlandı.

2024'ün En İyi Kamerasına Sahip Telefon Modeli

Daha piyasaya sürülmeden kamerasıyla ses getiren vivo X100 Ultra'ya dair daha fazla detay geldi. Şirketin yöneticisi olan Jia Jingdong, Webio'da X100 Ultra'nın kamera yetenekleri hakkında bilgi paylaştı.

200 MP APO periskop kameraya sahip olduğu doğrulanan telefon modelinin sahip olacağı çözünürlük derecesi, şu ana kadarki çıkan telefon modelleri arasında rekora ulaşıyor. Jingdong ayrıca, "dünyanın en güçlü renk sapması düzeltme periskop telefoto lensi" olduğunu söylediği kameranın 200 MP olduğunun altını çizdi.

Telefon aynı zamanda geliştirilmiş stabilizasyon özelliğine sahip 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş lensle birlikte gelecek. Ek olarak kameraların V3+ görüntüleme çipi sayesinde de video performansında da üst düzey kaliteye sahip olacağı söyleniyor.