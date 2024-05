Snapdragon 8 Gen 4 İşlemcili OnePlus 13'ün Tamamen Değişen Tasarımı Sızdırıldı

Bu yılın sonlarında tanıtılması planlanan OnePlus 13 hakkındaki söylentiler gün geçtikçe artmaya başladı. Snapdragon 8 Gen 4 işlemciye sahip ilk telefonlardan biri olması beklenen OnePlus 13'ün render görüntüleri sızdırıldı.

Geçtiğimiz sene Aralık ayında tanıtılan OnePlus 12'nin halefi olacak yeni telefon modeli hakkında iddialı sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Yeni sızdırılan görüntüler ve açıklamalara göre OnePlus 13, tasarım ve teknik özellik olarak fark yaratacak.

Webio'da sızdırılan render görüntüleri telefonun sadece arka kısmına odaklanıyor. Arkadaki üçlü kameraların her birinin bir önceki modellere göre yükseltilmiş olduğuna işaret ediliyor.

Daha önce ortaya çıkan görseller ve OnePlus 12'de görülen dairesel kamera adası, yeni modelde dikdörtgen şeklinde tasarlanmış. Bu daha önce OnePlus 10 Pro'dan alıştığımız bir tasarım.

