Gemini, YouTube Music Uzantısı ile Müzik Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor!

Google, ChatGPT'ye karşı daha iyi rekabet edebilmek amacıyla yapay zeka destekli sohbet robotu Gemini'ye büyük yatırım yapıyor. Google'ın bu yarışta avantaj elde etmesinin bir yolu, daha fazla uygulama ve hizmetin yapay zeka sohbet robotuyla entegre edilmesinden geçiyor.

Google Gemini, eklediği uzantılar sayesinde çeşitli Google uygulamaları ve hizmetlerindeki bilgilere erişebiliyor. Bunları size daha iyi AI sonuçları sunmak için kullanabiliyor. Sırada ise günden güne büyüyen Gemini uzantılarına YouTube Music’in gelmesi bekleniyor.

Google Gemini’nin Yeni Uzantısı Youtube Music

Android Authority'ye katkıda bulunan Assemble Debug, Google uygulaması v15.17.28.29.arm64'te Gemini’ye YouTube Music için yeni bir Gemini eklentisi etkinleştirmeyi başardı.

Gemini'deki YouTube Music eklentisi, en sevdiğiniz şarkıları, sanatçıları, çalma listelerini ve daha fazlasını size sunuyor. Bu sayede şarkı arayabilir, ruh halinize göre radyo çalabilir ve yeni müzikler keşfedebilirsiniz.

Uzantıyı etkinleştirdiğinizde Gemini, YouTube Music hesabınızdaki oynatma listeleriniz, oynatma geçmişiniz ve tercihleriniz gibi verilere erişecek. İzin vermeniz halinde veriler YouTube Music'teki bilgiler diğer uzantılarla da paylaşılabilir durumda olacak.

YouTube Music Gemini Uzantısı henüz aktif değil. Ancak özelliğin oldukça bitmiş durumuna baktığımızda yakın zamanda kullanıma sunulabileceği tahmin ediliyor.