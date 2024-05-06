vivo, Anneler Günü Kampanyasını Başlattı: İndirimli V30 512 GB Satışta!

vivo, son dönemde akıllı telefon pazarına sunduğu yenilikçi ve güçlü donanımlara sahip cep telefonlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Öte yandan yıl içerisindeki tüm özel günlerde kampanya düzenlemesiyle de bilinen vivo, bu sene Anneler Günü için düzenlediği kampanyasını duyurdu.

Kullanıcılarına Anneler Günü'nde hediye almayı kolaylaştıran yeni indirimi 12 Mayıs'a kadar devam edecek. Kampanyaya dahil edilen telefon modeli ise son zamanların en beğenilen telefonu V30 512 GB versiyonu.

vivo, Anneler Günü Kampanyasında İndirimli V30 Satıyor

Türkiye'de 12 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü için tüm markalar bu hafta itibariyle kampanyalarını başlattı. Bu markalar arasında en dikkat çekeni ise yine vivo oldu. Şirket, piyasaya sürdüğü son telefon modeli V30 için büyük bir kampanya başlattı.

12 Mayıs'a kadar devam edecek olan kampanya kapsamında vivo'nun online mağazasından alışveriş yapan kişiler V30 512 GB telefon modelini 4.000 TL indirimli alabilecek. Öte yandan 2 yıl üretici garantisi ve 1.499 TL değerinde 1 yıl daha üretici garantisi hediye edilecek.

vivo V30 512 GB telefon modelinin şu an güncel fiyatı 29.999 TL. Bahsi geçen indirim sayesinde cihazı 25.999 TL'ye satın almak mümkün olacak.