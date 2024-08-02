Ebeveynlere Yarayacak Yeni Özellik! Çocukların Ekran Süresi Kontrol Altında

Google, okul çağındaki çocuklara telefon veren ebeveynlerin en büyük endişelerinden birine çözüm olacak yeni bir Android özelliği duyurdu. Okul Saati olarak adlandırılan bu özellik, ebeveynlerin çocuklarının cihaz kullanımını belirli saatlerde sınırlandırmalarına olanak tanıyor. Peki tam olarak nasıl kullanılacak? İşte ayrıntılar...

Android'in Okul Saati Özelliği Nasıl Kullanılır?

Okul Saati özelliği, ebeveynlerin çocuklarının belirli saatlerde, örneğin ders sırasında, ekran süresini sınırlamalarına olanak tanıyor. Bu sayede çocuklar derslerine daha iyi odaklanabilirken, ebeveynler de çocuklarının dijital dünyadaki güvenliğini sağlayabilirler.

Özellik etkinleştirildiğinde, özel bir ana sayfa oluşturuyor ve yalnızca sınırlı bildirimlere izin veriyor. Ebeveynler, hangi uygulamaların kullanılabilir kalacağını seçebiliyor ve belirli kişilerden gelen mesaj ve aramalara izin verebiliyor. Bu sayede, çocukların odaklanması sağlanırken, acil durumlarda iletişim kurma imkanı da sağlanmış olunuyor.

Mayıs ayında ilk olarak Fitbit Ace LTE akıllı saatler için tanıtılan bu Okul Saati özelliği, artık Android telefonlar, tabletler ve Samsung Galaxy Watch cihazlarında kullanılabilir olacak. Ancak Google, henüz hangi modellerin bu güncellemeyi alacağına dair detaylı bir bilgi paylaşmadı.

Google'ın yeni Okul Saati özelliği, ebeveynlerin çocuklarının dijital dünyadaki deneyimlerini daha güvenli ve verimli hale getirmelerine yardımcı olacak önemli bir adım. Bu sayede çocuklar hem derslerine daha iyi odaklanabilecek hem de dijital tehlikelerden korunabilecekler.