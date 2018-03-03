Android P'nin İlk Önizlemesi Geliyor

Google, geçtiğimiz yılın Mart ayında Android Oreo'nun geliştirici önizlemesini sunmuş ve herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Yeni gelen bir bilgiye göre ise, bu yıl tanıtılacak olan Android P'nin ilk geliştirici önizlemesi bu ay içerisinde başlatılacak.

Yaptığı sızıntılarla meşhur olan Evan Blass tarafından söylenen bu bilginin gerçek olma ihtimali bir hayli yüksek. Çünkü Android O için de aynı yolu izleyen Google, geliştiriciler için birkaç önizleme yayınladıktan sonra sonbahara doğru yeni Android sürümünü sunmuştu. Hatırlarsınız ki Android Oreo'nun ilk sürümü 21 Mart tarihinde gelmiş ve 21 Ağustos tarihinde de tüm kullanıcılara tanıtılmıştı.

Android P Developer Preview 1 is targeting a mid-month release. — Evan Blass (@evleaks) 3 Mart 2018

Ancak Android Oreo'nun hala pek yaygın olmadığını ve bu anlamda ABDli şirketin yavaş davranması gerektiğini düşünenler de bulunuyor. Çünkü halihazırda yaygın olmayan bir Android sürümüne bir yenisi daha eklenirse, kullanıcıların ve telefon üreticilerinin aklı karışır gibi gözüküyor.

Android P Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Geçtiğimiz gün Android P'de yer alacak bir özellik sızdırılmıştı. Rehberde olmayan numaraları otomatik olarak engellemenize izin verecek olan yeni Android, böylelikle güvenilirliğini de artırmış olacak. Ayrıca cihazınıa yüklediğiniz uygulamaların mikrofona veya kameraya erişmesini engelleyeceği söylenen Android P, düşük özellikli telefonlarda bile tam donanım ile çalışabilecek.

Son olarak tüm bu bilgilerin sadece sızıntı olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Hatta şirket tarafından resmileşmiş bir tanıtım tarihi olmamasına rağmen Android P'nin Eylül ayında gelmesine muhtemel gözüküyle bakılıyor.