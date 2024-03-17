Android Telefonlara Heyecanlandıran Bir Özellik Geliyor: Kapalı Olsa da Konum Takibi Yapılabilecek!

Apple ve Google cihazlarında “Cihazımı Bul” özellikleri kullanıcılar tarafından aktif edilerek kullanılmaya devam ediyor. Fakat bu özellik çok sınırlı şekilde çalışıyor bu nedenle bu sorunlara tam anlamıyla çözüm olamıyor. Bu özellikler cihaz yalnızca sinyal verdiğinde çalışıyor.

Google, bu sorunlara bir son getirmek için Android 15 ile telefon kapalıyken de bulunmasına olanak tanıyacak özellik olan Powered Off Finding API'yı getiriyor.

Power Off Finding API Nasıl Çalışacak?

Bu özelliğin çalışması için cihazın da gerekli donanımlara sahip olması gerekiyor. Ek olarak cihazda az da olsa şarj olması gerekiyor.

Bu sistem, Bluetooth işaretlerini Bluetooth kontrolcüsü içine saklayarak çalışacak. Powered Off Finding API özelliğinin Google Pixel 9 ile tanıtılması bekleniyor. Pixel 8a, Pixel 9 ve Pixel 9 Pro modellerenin de bu özelliği destekleyeceği tahmin ediliyor.

Google, yeni özelliklerini ve Android 15 güncellemelerini 14 Mayıs 2024’te düzenlenecek Google I/O 2024 etkinliğinde sunacak.