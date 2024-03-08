Android Telefonlar iPhone'dan Bir Özellik Daha Alıyor: Uydu Üzerinden Mesajlaşılabilecek!

Gelişmiş ülkelerde baz istasyonları geniş kapsama alanı sağlarken, birçok uzak bölgede hâlâ bağlantı eksikliği yaşanıyor. Acil durumlarda cep telefonu hizmetinden mahrum kaldığındığında, SOS iletişimi için uydu özelliklerine sahip cihazlara ihtiyaç duyulur. Bu nedenle Android 15, uydu mesajlaşması üzerine çalışıyor.

Apple, 2023 yılında iPhone 14 Pro serisinde Acil SOS uydu bağlantısı özelliğini kullanmaya başlamıştı. Şu anda çoğu Android akıllı telefon uydu üzerinden kısa mesaj gönderemiyor ancak söylentilere göre Google'ın Android 15'i bu açığı kapatacak.

Android uzmanı Mishaal Rahman (Android Authority aracılığıyla), Android 14 QPR3 Beta 2'nin son sürümünü incelerken, Ayarlar'da, Uydu Mesajlaşma sayfasının eklendiğini ortaya çıkardı.

Uydu Mesajlaşma Özelliği'nin Detayları

Bu özellik, kullanıcıların uydu yoluyla kısa mesaj gönderip almalarına olanak sağlayacak. Normal hücresel hizmetlerde artış olduğunda telefon uyduya bağlanacak. En iyi bağlantı için gökyüzünün açık olduğu ortamlarda kullanılması öneriliyor çünkü hava durumu ve bazı binalar bağlantıyı bozabilir.

Uydu mesajlaşma özelliği ile yalnızca acil servislerle değil, kullanıcının istediği herkesle gerçekleşebilecek. Normal bir mobil ağ kapsama alanına geri dönüldüğünde, telefon uydudan çıkıp tekrar hücresel bağlantıya bağlanacaktır.

Mevcut Android telefonların gerekli donanıma sahip olmadan uyduya nasıl bağlandığı merak ediliyor. Bu, SpaceX ve T-Mobile ile ilgili olabilir.

2022'de bu iki şirket, mevcut LTE telefonlarının düşük yörüngeli uydularla sohbet etmesine olanak tanıyan bir teknoloji olan "Direct to Cell" için bir araya gelmişti. SpaceX'in uydu takımyıldızı Starlink, Direct to Cell uydularının ilk grubunu Şubat ayında göndermişti.

T-Mobile bu özelliğin ayrıntılarını ortaya koymaya hazırlanıyor. En son Android 14 QPR3 beta sürümündeki Uydu Mesajlaşma sayfasına bakılırsa Google, Android 15'te Direct to Cell'i desteklemeye hazırlanıyor gibi görünüyor.

Android uydu mesajlaşma hakkında henüz fazla bir bilgi yok. Mevcut telefonlar, alışılagelmiş donanıma sahip olmasalar bile yakında uydularla sohbet etme yeteneğine sahip olacak gibi görünse de sürümden önce bu farklılık gösterebilir.