Android ve iOS'teki Adobe Uygulamalarından Bazıları Kaldırılıyor

Android ve iOS'teki Adobe uygulamaları içinden iki tanesi Google Play Store ve Apple Store'dan indirilemez hale getiriliyor. Şirket, iki uygulamasının artık kullanıcılar tarafından neden indirilemeyeceğini de açıkladı.

Android ve iOS'teki Adobe Uygulamalarından Hangileri Kaldırılıyor?

Adobe, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir duyuruda Android ve iOS uygulama mağazalarından kaldırılacak uygulamalarını açıkladı. Duyuruya göre Adobe'nin Photoshop Sketch ve Illustrator Draw isimli uygulamaları 19 Temmuz 2021 tarihinde iOS ve Android mağazalarından kullanıcılar tarafından artık indirilemeyecek.

Şirket, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adobe Photoshop Sketch ve Illustrator Draw'a iOS ve Android'de artık erişilemeyecek. Bu uygulamalar, 19 Temmuz 2021'den itibaren indirilemez olacak. Uygulamayı halihazırda kullananlar, 10 Ocak 2022'ye kadar uygulamaları kullanmaya devam edebilecek. Daha iyi bir deneyim için Adobe Fresco'ya geçebilirsiniz."

Şirketin aldığı karar, PS Sketch ve Illustrator Draw kullanıcıları tarafından çok hoş karşılanan bir karar olmasa da Adobe'nin yenilikçilik anlayışını sürdürmesi için eski uygulamalara destek vermeyi kesmesi, yeni uygulamalara odaklanması gerekiyor. İki uygulama da hem amatörlerin hem de profesyonellerin çok sık kullandığı uygulamalardı ve bu uygulamaların işlerini daha çok telefonla tamamlayan kullanıcılarda önemli bir yeri vardı ancak şirket, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için yeni uygulamalara ağırlık vermenin daha doğru olduğuna inanıyor.

Adobe Photoshop Sketch ve Illustrator Draw Neden Kaldırılıyor?

Adobe'nin açıklamasına göre Photoshop Sketch ve Illustrator Draw'da yer alan özelliklerin tümü Adobe Fresco'da birleştirildi. İki uygulamadan birini kullananlar, Fresco'nun yenilikçi çizim araçlarından yararlanabilir. Şirket, iki uygulamadaki çalışmaların da otomatik olarak Fresco'ya taşınacağını belirtti.

Adobe Fresco Ücretli mi Olacak?

Hayır, Fresco herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılabilir.

Adobe Fresco'ya Geçildiğinde Çalışmalar Kaybolur mu?

Hayır. Illustrator Draw ve Photoshop Sketch'te kullandığınız hesapla Fresco'da oturum açarsanız önceki uygulamalarda yer alan çalışmalarınızın otomatik olarak taşındığını görebilirsiniz.

Illustrator Draw ve Photoshop Sketch Silinecek mi?

Hayır, Adobe söz konusu uygulamalara sadece yeni özellikler getirmeyecek. Photoshop Sketch ve Illustrator Draw isimli Adobe uygulamalarını yine Android ve iOS üzerinden kullanmaya devam edebilirsiniz.