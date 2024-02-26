Android'e Yüz Tanıma Teknolojisi Geliyor: Face ID'ye Rakip Olacak!

Metalenz, Polar ID teknolojisiyle Apple'a bile rakip olabilecek bir gelişmeyle geliyor. Bu yeni teknolojiyle Android kullananlara daha güvenli bir yüz tanıma sistemi oluşturmayı hedefliyorlar.

Bilinen özellikler dışında, yüz tanıma teknolojisiyle cilt kanseri olup olmadığını ve hava kalitesi kontrollerini sağlayabilmek üzerinde çalışıyorlar.

Face ID'ye Yakın Zamanda Rakip Gelmesi Bekleniyor

Apple'ın da Google'ın Pixel 8'inde de yüz tanımateknolojisi mevcut. Fakat Apple'ın yüz tanıma özelliği telefon kilidi açma, şifreleri girme ve bir şeyler satın almada yararlı olsa da ek bir özellik bulunmuyor. Google'ın Pixel 8'inde mevcut olan yüz tanıması ise karanlıkta çalışmıyor.

Metalenz, Polar ID teknolojisiyle ''opticmetasurfaces'' ismiyle, Android'e güvenli yüz tanımasını sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında Qualcomm ile ortaklık kurduğunu duyurmuşlardı. Bugün ise Barcelona'da düzenlenen MWC'de, görüntüleme sistemlerine güç katmak için Samsung'un Isocell Vizion 931 görüntü sensörünü kullanacağını duyurdu.

Sistem henüz başlangıç aşamasında olduğundan ve şirketin yüz tanıma makine öğrenimi algoritmalarını geliştirmek için veri topladığından sistemin çıkışı biraz zaman alabilir. Fakat yakın zamanda Android için de Face ID benzeri bir sistemini çıkaracakları düşünülüyor.