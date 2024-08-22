Ankara'da Maymun Çiçeği Alarmı! Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama Geldi

Maymun Çiçeği virüsü gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Her ne kadar yeni bir hastalık olmasa da varyantlarla geliştiği ve daha bulaşıcı hale geldiği yönündeki iddialar insanları tedirgin etmeye devam ediyor.

Tüm bunlar yaşanırken, Türkiye'deki ilk maymun çiçeği karantinasının Ankara'da başladığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: Korkuya ve Paniğe Gerek Yok

Türkiye güne Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), acil durum ilan ettiği Maymun Çiçeği virüsü hakkında bazı iddialarla uyandı. Çeşitli kaynaklar, Türkiye'de ilk Maymun çiçeği karantinasının Ankara'da uygulandığı öne sürüldü. Bu durum paniğe neden olurken, Sağlık Bakanı ve Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yalanlama geldi.

Yapılan açıklamada, "Ankara'daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği (mpox) hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır” diyen kurum, “Bu tür iddialar, gereksiz bir panik ortamı yaratmaya yönelik asılsız bilgilerdir.” dendi.

Sağlık Bakanlığı’nın gerekli tüm önlemleri aldığını söyleyen Memişoğlu ise "Korkuya ve paniğe gerek yok. Maymun Çiçeği tek tük görülebilir; ama bu salgın olmaz" dedi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Maymun Çiçeği virüsü yeni bir pandemiye neden olacak mı? Yoksa Bakan Memişoğlu'nun da dediği gibi zaman zaman görülen bir hastalık olarak mı kalacak?