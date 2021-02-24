Anne Sütündeki Bakteriler Zamanla Değişebiliyor

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonunun bakterileri tespit etmek için kullandığı yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknolojisini kullanarak anne sütü numunelerini analiz etti. Araştırmada yer alan bilim insanları, anne sütündeki bakteriler için yeni detaylar ortaya koydular. Yapılan araştırmaya göre sütün içindeki bakteriler, günden güne farklı olabiliyorlar.

Anne Sütündeki Bakteriler Koşullara Bağlı Olarak Değişiyor

Araştırmacılar, anne sütünden geçen faydalı bakterilerin karışımın zamanla beraber önemli ölçüde değiştiğini ortaya çıkardı. Faydalı bakterilerin karışımı, bebeğin bağışıklık kazanması için her gün uygulanan bir aşı görevi üstleniyor ancak Frontiers in Microbiology'de yayımlanan araştırmaya göre bebeğin gelişimi ve sağlığını etkileyecek birtakım farklılıklar oluşabiliyor.

Araştırmacılar, anne sütünde daha önce hiç görülmemiş bir dizi mikrobiyom türü keşfetti. Mikrobiyom bakterilerin anne sütünde oynadığı role dair elimizde şu zamana kadar çok az bilgi vardı. Bu bakterilerin bebeğin gastrointestinal sistemini koruduğu, alerji önleme gibi sorumlulukları üstlendiği ve bebek sağlığını uzun vadede koruduğu düşünülüyor.

McGill Üniversitesinde biyoinformatik uzmanı olarak görev yapan yazar Emmanuel Gonzalez, konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Anne sütü örneğinde gözlemlediğimiz bazı bakteri türleri, yabancı maddeleri veya ksenobiyotikleri ortadan kaldırmada ortak bir göreve sahipti ve toksinlere ve zararlı maddelere karşı korumada rol oynayabilir."

Bilim insanları, anne sütü mikrobiyomu hakkında daha fazla bilgi elde etmek için Uluslararası Uzay İstasyonunda kullanılan yüksek çözünürlüklü görüntüleme teknolojisini anne sütü örneklerini analiz etmek amacı ile kullandı.

Anne sütü numunelerini analiz eden bilim insanları, Guatemala'nın batı yaylarındaki sekiz uzak kırsal toplulukta yer alan annelerin süt örneklerini analiz etti. Bu, onlara özellikle erken ve geç laktasyon arasında anne sütü mikrobiyomununun zamana göre değişimini gözlemlemek için benzersiz bir fırsat sağladı.

Sütü incelenen annelerin neredeyse tümü, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi altı ay süre boyunca bebekleri emzirmeye devam etti. Kuzey Amerika'daki annelerin yalnızca %26'sı bunu yapıyor. Gonzalez, "Emzirme süresinin daha uzun olması, bebeklere sağlanan bakterilerde sağlığı zaman içinde etkileyebilecek önemli değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı" sözlerini kullandı.

Bilim insanlarının kullandığı teknoloji, annelerin sütünde bir dizi mikrobiyom türünün ortaya çıkmasını sağladı ve bebeklere geçen çeşitli bakterilere ayrıntılı bir bakış sağladı. McGill Üniversitesinden Kristine Koski, farklı toplulukların mikrobiyomlarını incelemenin insanlardaki çeşitliliği anlamak için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Anne sütü mikrobiyom araştırmalarının genellikle yüksek gelirli ülkelerdeki anneler ile gerçekleştirildiğini belirten Koski, bu tür araştırmaların erken gelişim sırasında bebeklere geçen yararlı bakterilerin eksikliğini ortaya çıkardığını belirtti.