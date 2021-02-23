Koronavirüs Hava Durumu Gibi Takip Edilecek

Koronavirüs hava durumu gibi takip edilebilecek. Vatandaşların tıpkı hava durumu gibi gidecekleri ilin koronavirüsün durumuna bakması gerekecek. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.
Vatandaşlar Koronavirüsü Hava Durumu Gibi Takip Edecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.
1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni dönemde illerin vaka durumuna göre kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Marttan itibaren geçilecek yerinde karar döneminde illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları ve hastanelerin durumu göz önünde bulundurulacak. Bu sebepten ötürü her ilde kısıtlama farklı olacak. Bununla birlikte vatandaşlar, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, gidecekleri şehrin koronavirüs kısıtlamalasına uymak zorunda kalacak.
Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. Yani iller bir bütün olarak değerlendirilecek. Vaka sayıları oldukça yüksek olduğunda bölgesel karantina önlemi alınacak. Paylaşılan bilgilere göre vatandaşlar, yeni dönemde tıpkı hava durumu gibi seyahat edecekleri ilin durumu ile salgın seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda kalacak.
Uzmanlar, mart ayında uygulanmaya başlayacak olan yerinde karar döneminin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğinin altını çiziyor. Yeni dönemin haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ülkemizdeki koronavirüs durumuna göre yaz mevsiminde yeni bir plan devreye girebilir.
Yerinde Karar Dönemi Nasıl Olacak?
Hürriyet'teki habere göre il genelini kapsayacak koronavirüs tedbirleri şu şekilde olacak:
- Her kentte sokağa çıkma yasağına dair saatlere, yaşlı ve gençler için olan ayrı uygulamalara, tercihen kafe ve restoranların açık olup olmadığına bakılması gerekli olacak.
- Bir kişi yolculuk yapmak istiyorsa, kendi şehrindeki kurallara göre bir takvim belirleyecek ve seyahat edeceği ildeki kurallara tabi olacak fakat yaz mevsiminde ciddi yasaklar olmayacağı hesabı nedeniyle bunun ciddi sorun oluşturmayacağı düşünülüyor.
- Bir şehirde yalnızca merkez ilçe değil, diğer ilçelerde de aynı kurallar uygulanacak fakat vaka sayısında ciddi artışlar olduğunda bölgesel karantina devreye girecek. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde kurallar farklılaşabilecek.
- Bakan Koca tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, 100 binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, 100 binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve 100 binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösterilecek.
- Şehir bazında vaka sayıları haftalık olarak yayımlanacak. Böylece o şehirlerde yaşayan vatandaşlar, açıklanan vaka sayılarını göz önünde bulundurarak kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğini veya daha da genişletilip genişletilmeyeceğini önceden görebilecek. Önlemlerdeki değişikliklere iki haftalık izleme sonrası karar verilecek.
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