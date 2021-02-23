Koronavirüs Hava Durumu Gibi Takip Edilecek

Koronavirüs hava durumu gibi takip edilebilecek. Vatandaşların tıpkı hava durumu gibi gidecekleri ilin koronavirüsün durumuna bakması gerekecek. Konuya ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Vatandaşlar Koronavirüsü Hava Durumu Gibi Takip Edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşecegiz. 1 Mart itibarıyla süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" ifadelerini kullanmıştı.

1 Mart 2021 tarihinden itibaren yeni dönemde illerin vaka durumuna göre kademeli olarak kısıtlamalar kaldırılacak. Marttan itibaren geçilecek yerinde karar döneminde illerdeki vaka sayılarının yanı sıra aşılama oranları ve hastanelerin durumu göz önünde bulundurulacak. Bu sebepten ötürü her ilde kısıtlama farklı olacak. Bununla birlikte vatandaşlar, şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar, gidecekleri şehrin koronavirüs kısıtlamalasına uymak zorunda kalacak.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre her ilçeye yönelik ayrı kararlar alınmayacak. Yani iller bir bütün olarak değerlendirilecek. Vaka sayıları oldukça yüksek olduğunda bölgesel karantina önlemi alınacak. Paylaşılan bilgilere göre vatandaşlar, yeni dönemde tıpkı hava durumu gibi seyahat edecekleri ilin durumu ile salgın seviyesini öğrenmek ve yasakları bilmek zorunda kalacak.

Uzmanlar, mart ayında uygulanmaya başlayacak olan yerinde karar döneminin vatandaşlara iyi anlatılması gerektiğinin altını çiziyor. Yeni dönemin haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ülkemizdeki koronavirüs durumuna göre yaz mevsiminde yeni bir plan devreye girebilir.

Yerinde Karar Dönemi Nasıl Olacak?

Hürriyet'teki habere göre il genelini kapsayacak koronavirüs tedbirleri şu şekilde olacak: