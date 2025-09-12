Anonymous, Türkiye’nin Sağlık Randevu Sistemi MHRS’yi Hacklediğini İddia Etti

Anonymous isimli hacker grubu, Türkiye’de sağlık randevularının alındığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)’ne erişim sağladığını öne sürdü. Sosyal medyada paylaşılan mesajlarda, vatandaşlara ait kişisel ve tıbbi bilgilerin görüntülenebildiği iddia edildi.

Anonymous’un MHRS İddiası Sosyal Medyada Gündem Oldu

Grubun aktardığına göre sistemdeki açık, kullanıcı hesaplarına giriş yapılmasına olanak tanıyor. Paylaşılan ekran görüntülerinde ad, soyad, e-posta adresi, randevu ve klinik detayları gibi kişisel bilgilerin yer aldığı görülüyor. Anonymous, bu verilerin yayımlanmayacağını veya satılmayacağını, amacın yalnızca devlet sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerini göstermek olduğunu belirtti.

Successfully h*cked Türkiye Central Medical Appointment System (MHRS) and got access to users medical and personal information.



This h*ck allows me to access user accounts, and each account contains the information shown in the screenshots. #Anonymous #OpTurkey pic.twitter.com/YAITMOb6Wd — Anonymous🇫🇷 (@AnonymousBsns) September 11, 2025

Açıklamalarda, sıradan vatandaşlara zarar verme niyetlerinin bulunmadığı, girişimin “altyapıdaki zayıflıklara dikkat çekmek” amacıyla yapıldığı vurgulandı. Grup ayrıca, Türkiye’deki sistem güvenliğinin artırılması gerektiğine dair mesajlar paylaştı. İddia kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, milyonlarca vatandaşın verilerinin güvende olup olmadığı tartışma konusu oldu.

Ancak şu ana kadar MHRS veya resmi makamlardan herhangi bir doğrulama ya da açıklama yapılmadı. Belirtmekte fayda var ki resmi bir açıklama gelse bile ne kadar güvenilir olacağı belirsiz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pek çok kişisel bilgisi halihazırda internette var. "Panel" olarak isimlendirilen ve genellikle Telegram üzerinden hizmet veren servisler sayesinde bu bilgilere bir çocuk bile erişebiliyor.